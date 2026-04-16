Luana AG: Anleihe-Delisting – Was bedeutet das für Investoren?
Die Luana AG plant den Rückzug ihrer 9,50%-Anleihe 2025/2030 von der Frankfurter Börse und leitet damit den formellen Delisting-Prozess ein.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Die Luana AG (Sitz Geesthacht) hat beschlossen, die 9,50% Inhaber-Schuldverschreibungen 2025/2030 (ISIN DE000A4DE917, WKN A4DE91) vom Handel im allgemeinen Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu streichen.
- Der Vorstand traf die Entscheidung am 16.04.2026 mit Zustimmung des Insolvenzverwalters.
- Als voraussichtlicher letzter Handelstag der Luana-Anleihe 2025/2030 ist der 29. Mai 2026 vorgesehen.
- Begründung: Die mit der Börseneinbeziehung verbundenen Kosten sind angesichts der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft nicht mehr angemessen.
- Die Gesellschaft wird unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen für das Delisting einleiten.
- Kontaktangaben: Luana AG, Vorstand Marcus Florek, E-Mail info@luana-group.com.
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