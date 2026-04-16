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    Advanced Micro Devices Aktie bestätigt den positiven Trend - 16.04.2026

    Am 16.04.2026 ist die Advanced Micro Devices Aktie, bisher, um +7,78 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.

    Besonders beachtet! - Advanced Micro Devices Aktie bestätigt den positiven Trend - 16.04.2026
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    Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

    Advanced Micro Devices Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.04.2026

    Mit einer Performance von +7,78 % konnte die Advanced Micro Devices Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Advanced Micro Devices Aktie. Nach einem Plus von +1,39 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 235,55. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Advanced Micro Devices Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +21,94 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +20,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,60 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +29,70 % gewonnen.

    Während Advanced Micro Devices heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,42 %.

    Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,59 %
    1 Monat +38,60 %
    3 Monate +21,94 %
    1 Jahr +181,17 %
    Stand: 16.04.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 385,25 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,63 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,01 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,54 %. Broadcom legt um +0,49 % zu

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    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Micro Devices

    +6,29 %
    +20,19 %
    +38,09 %
    +17,36 %
    +201,71 %
    +180,99 %
    +240,77 %
    +10.125,99 %
    +7.541,35 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186
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