Sigenergy wurde mit starker Unterstützung von weltweit führenden Investoren erfolgreich an der HKEX notiert

HONGKONG, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Sigenergy Technology Co, Ltd. („Sigenergy", Börsenkürzel: 06656.HK) wurde heute erfolgreich an der Hongkonger Börse (HKEX) notiert, was einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensentwicklung darstellt. Das Unternehmen positioniert sich als erstes an der HKEX notiertes Unternehmen im Bereich „KI-gestützte All-in-One-PV-Speicher".

Tony Xu, Gründer und CEO von Sigenergy, erklärte: „Wir danken unseren Investoren, Partnern, Beratern, weltweiten Vertriebspartnern und Installateuren sowie allen Mitarbeitern von Sigenergy aufrichtig für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. Dieser Börsengang markiert einen neuen Ausgangspunkt. Wir werden unserer Strategie ‚AI in All' weiterhin treu bleiben, unsere Kompetenzen im Bereich Energiespeicherung weiter ausbauen und in Innovationen investieren, um noch wettbewerbsfähigere Lösungen anzubieten. Unser Ziel ist es, langfristigen Wert für unsere Kunden, Aktionäre und Partner zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für die Branche und die Gesellschaft zu leisten."