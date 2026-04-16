Sigenergy startet erfolgreich an der HKEX mit globalen Investoren
Mit einem kraftvollen Börsendebüt in Hongkong setzt Sigenergy neue Maßstäbe für KI-gestützte All-in-One-PV-Speicher und treibt die globale Energiewende voran.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Sigenergy (Ticker 06656.HK) wurde am 16.04.2026 erfolgreich an der Hongkonger Börse (HKEX) notiert.
- Das Unternehmen positioniert sich als erstes an der HKEX gelistetes Unternehmen im Bereich „KI-gestützte All-in-One-PV-Speicher“.
- Der Börsengang wurde stark unterstützt von globalen Investoren, u.a. Temasek, Goldman Sachs Asset Management, UBS Asset Management, BNP Paribas Asset Management sowie Hillhouse, CPE, Boyu Capital, Gaoyi, Greenwoods, CPIC und Fullgoal Fund.
- CEO Tony Xu betont die Strategie „AI in All“, den Ausbau der Energiespeicherkompetenzen, fortgesetzte Innovationsinvestitionen und die Schaffung langfristigen Werts für Kunden und Aktionäre.
- Sigenergy nutzt modulares Design und KI-Technologien und bietet Lösungen für Privathaushalte, Gewerbe/Industrie sowie Versorgungsmaßstab; das Unternehmen beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter und ist in mehr als 80 Ländern/Regionen aktiv.
- Kernkompetenzen liegen in Fertigung und F&E in China; Sigenergy baut seine Fähigkeiten in Innovation, Produktion und Lieferung weiter aus, um die globale Wettbewerbsposition zu festigen.
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