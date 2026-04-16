Anycubic präsentiert auf der RAPID+TCT 2026 sein 3D-Drucker-Portfolio der nächsten Generation und stellt dabei Innovationen im Bereich des mehrfarbigen FDM-Drucks und des großformatigen Harzdrucks in den Mittelpunkt

Aufbauend auf der starken Dynamik im Vorfeld der Messe und der anhaltenden positiven Resonanz in den Fachmedien für das gesamte Produktportfolio verzeichnete der Stand von Anycubic während der gesamten Veranstaltung ein anhaltend reges Interesse, wobei insbesondere die mehrfarbigen FDM- und großformatigen Harz-Workflows bei Bastlern, Kreativen und fortgeschrittenen Anwendern große Aufmerksamkeit auf sich zogen.

BOSTON, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Anycubic, ein weltweit tätiger Hersteller von Desktop-3D-Druckern und Druckmaterialien, präsentierte seine neueste Produktpalette auf der RAPID+TCT 2026 (Stand Nr. 1035), die vom 14. bis 16. April im Boston Convention & Exhibition Center stattfand.

Die jüngsten Produkteinführungen von Anycubic aus dem FDM- und Harzsortiment wurden von Medien wie CNET, TechRadar und Tom's Hardware vorgestellt, wobei insbesondere die Verbesserungen bei der Benutzerfreundlichkeit, der Druckkonsistenz und der Integration von Mehrfarben-Workflows in den Desktop-Systemen hervorgehoben wurden. Diese bereits bestehende Medienpräsenz setzte sich auf der RAPID+TCT 2026 fort, wo Live-Vorführungen und fertige Druckmuster im Mittelpunkt des Besucherinteresses am Stand standen.

Kobra X: Einsteigermodell in Mehrfarbausführung, von Anfang an integriert

Der Kobra X, der erstmals auf der Formnext 2025 vorgestellt wurde, zog am Stand von RAPID+TCT ein stetiges Publikum an, was vor allem auf die Live-Vorführungen in verschiedenen Farben und die Qualität der Musterdrucke zurückzuführen war. In den Medien wurde vor allem die Benutzerfreundlichkeit und das durchdachte Design hervorgehoben: Tom's Hardware bezeichnet ihn als „hervorragenden Vierfarbdrucker für Einsteiger", während TechRadar ihn als „ein funktionsreiches Modell, das sich perfekt für Einsteiger und Enthusiasten eignet" lobt.

Kobra X wurde für Anwender entwickelt, die in den Mehrfarbendruck einsteigen möchten, ohne externe Farbsysteme oder aufwendige Einrichtung. Die Architektur der zweiten Generation integriert vier Filamentkanäle direkt in den Druckkopf, wodurch der Weg des geschmolzenen Filaments auf etwa 30 mm verkürzt wird – dies verkürzt die Farbwechselzeit um 30–50 % und verringert den Spülabfall in internen Tests um einen ähnlichen Prozentsatz.