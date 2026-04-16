Drägerwerk Q1 2026: Vorläufige Zahlen deutlich über Vorjahr
Starker Jahresauftakt: Umsatz und Ergebnis legen im ersten Quartal 2026 deutlich zu, beide Segmente wachsen – und der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt ambitioniert stabil.
Foto: Drägerwerk AG
- Umsatz Q1 2026 währungsbereinigt +6,9% (nominal +3,5%) auf rund 766 Mio. Euro (Q1 2025: 730,3 Mio. Euro)
- Segmententwicklung: Medizintechnik währungsbereinigt +5,4% auf ~418 Mio. Euro (vs. 413,1 Mio.), Sicherheitstechnik währungsbereinigt +8,8% auf ~338 Mio. Euro (vs. 317,2 Mio.)
- EBIT deutlich gestiegen auf rund 18 Mio. Euro (Q1 2025: 0,4 Mio. Euro); EBIT‑Marge gestiegen auf ~2,4% (vs. 0,1%)
- Treiber der Ergebnisverbesserung: bessere Umsätze, Bruttomarge gestiegen auf ~46,3% (vs. 45,8%) und Funktionskosten gesunken um ~2,7 Mio. auf ~331 Mio. Euro (u. a. kein tariflicher Einmalaufwand wie im Vorjahr)
- Auftragseingang währungsbereinigt +3,4% auf rund 865 Mio. Euro; Medizintechnik +5,2% (~480 Mio.), Sicherheitstechnik +1,2% (~385 Mio.)
- Prognose 2026 unverändert: Umsatz +1,0–5,0% (währungsbereinigt +2,0–6,0%), erwartete EBIT‑Marge 5,0–7,5%; vollständige Q1‑Zahlen am 30. April 2026.
Der Kurs von Draegerwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 98,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,61 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.932,41PKT (+0,73 %).
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