Abverkauf bei Silber -1,15 % in 24h

-1,15 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,12 % 1 Monat -2,43 % 3 Monate -14,87 % 1 Jahr +142,28 %

Silber bricht kräftig ein:auf 78,42. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 25,26249USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 78,42USD ein Wert von 3.104,01USD geworden – ein Gewinn von +210,40 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber überwiegend vorsichtig und regulierungsorientiert. Sachliche Diskussionen drehen sich um Lagerort, Freilager-Kosten und Steuerfolgen (bis 21%), weniger um konkrete Kursprognosen. Einige erwägen Auslandslagerung; klare Kursrichtung der letzten 14 Tage fehlt, da keine Kurszahlen gegeben wurden.