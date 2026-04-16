Silberpreis
Abverkauf bei Silber -1,15 % in 24h
Heftiger Rückgang: Silberpreis -1,15 % auf 78,42 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+6,12 %
|1 Monat
|-2,43 %
|3 Monate
|-14,87 %
|1 Jahr
|+142,28 %
Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 25,26249USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 78,42USD ein Wert von 3.104,01USD geworden – ein Gewinn von +210,40 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber überwiegend vorsichtig und regulierungsorientiert. Sachliche Diskussionen drehen sich um Lagerort, Freilager-Kosten und Steuerfolgen (bis 21%), weniger um konkrete Kursprognosen. Einige erwägen Auslandslagerung; klare Kursrichtung der letzten 14 Tage fehlt, da keine Kurszahlen gegeben wurden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|371,50EUR
|-0,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|130,80EUR
|-0,11 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|271,58EUR
|-0,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|405,68EUR
|-1,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|109,24EUR
|-1,31 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|623,25EUR
|-0,84 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|389,60EUR
|0,00 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,89EUR
|+0,06 %
|Long
|1
|0,00
|130,88EUR
|+0,06 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,014EUR
|+0,64 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.