Verwaltungsratsmitglieder von Southern Cross Gold erhöhen ihre Aktienbeteiligung nach Ausübung von Aktienoptionen deutlich

16. April 2026. Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien - Southern Cross Gold Consolidated Ltd („SXGC“, „SX2“ oder das „Unternehmen“) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-large-drill-prog ... -) gibt bekannt, dass bestimmte Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens Aktienoptionen ausgeübt haben (die „Optionsausübung“), um insgesamt 7.750.000 Aktien des Unternehmens zu erwerben, was dem Unternehmen einen Gesamterlös von 5.520.000 AUD einbringt und den direkten wirtschaftlichen Aktienbesitz jedes Verwaltungsratsmitglieds an SXGC erheblich erhöht.

Durch die Optionsausübung haben die Direktoren ihre langfristige Investition in das Unternehmen und ihr Engagement für das Unternehmen deutlich erhöht. Nach der Optionsausübung halten die Direktoren gemeinsam eine wirtschaftliche Beteiligung von insgesamt 12.602.438 Aktien, was 4,70 % der ausgegebenen Aktien des Unternehmens auf unverwässerter Basis entspricht. Die Direktoren beabsichtigen, ihre Bestände zu langfristigen Anlagezwecken zu halten. Alle zukünftigen Käufe oder Veräußerungen werden in Kanada gemäß National Instrument 55–104 und in Australien durch die erforderlichen Meldungen an der Australian Securities Exchange bekannt gegeben.

Unabhängig davon hat Springtide Capital Ltd, ein mit Darren Morcombe, einem bedeutenden Aktionär des Unternehmens, verbundenes Unternehmen, 1.500.000 Aktienoptionen zu einem Preis von 1,20 AUD pro Aktie ausgeübt. Darüber hinaus hat Darren Morcombe weitere 950.618 Aktien durch Käufe am Markt erworben. Insgesamt hat Darren Morcombe seinen wirtschaftlichen Aktienbesitz um 2.450.618 Aktien erhöht, wodurch sich sein gesamter wirtschaftlicher Aktienbesitz auf 31.441.730 Aktien beläuft, was auf unverwässerter Basis etwa 11,70 % der ausgegebenen Aktien des Unternehmens entspricht. Diese Transaktionen festigen die starke Übereinstimmung zwischen den Insidern und Großaktionären des Unternehmens weiter, wobei die Direktoren (12,6 Millionen Aktien) und die Großaktionäre Darren Morcombe (31,4 Millionen Aktien), Pierre Lassonde (16,0 Millionen Aktien) und Kiril Sokoloff (10,9 Millionen Aktien) zusammen etwa 26,4 % der ausgegebenen Aktien halten – ein eindrucksvoller Beweis für das langfristige Vertrauen in den Wachstumskurs von SXGC. Diese Beteiligungen werden unabhängig voneinander gehalten und spiegeln individuelle Anlageentscheidungen wider, die von jedem Inhaber separat getroffen wurden.