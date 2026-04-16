    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSouthern Cross Gold Consolidated AktievorwärtsNachrichten zu Southern Cross Gold Consolidated
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verwaltungsratsmitglieder von Southern Cross Gold erhöhen ihre Aktienbeteiligung nach Ausübung von Aktienoptionen deutlich

    16. April 2026. Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien - Southern Cross Gold Consolidated Ltd („SXGC“, „SX2“ oder das „Unternehmen“) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-large-drill-prog ... -) gibt bekannt, dass bestimmte Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens Aktienoptionen ausgeübt haben (die „Optionsausübung“), um insgesamt 7.750.000 Aktien des Unternehmens zu erwerben, was dem Unternehmen einen Gesamterlös von 5.520.000 AUD einbringt und den direkten wirtschaftlichen Aktienbesitz jedes Verwaltungsratsmitglieds an SXGC erheblich erhöht.

     

    Durch die Optionsausübung haben die Direktoren ihre langfristige Investition in das Unternehmen und ihr Engagement für das Unternehmen deutlich erhöht. Nach der Optionsausübung halten die Direktoren gemeinsam eine wirtschaftliche Beteiligung von insgesamt 12.602.438 Aktien, was 4,70 % der ausgegebenen Aktien des Unternehmens auf unverwässerter Basis entspricht. Die Direktoren beabsichtigen, ihre Bestände zu langfristigen Anlagezwecken zu halten. Alle zukünftigen Käufe oder Veräußerungen werden in Kanada gemäß National Instrument 55–104 und in Australien durch die erforderlichen Meldungen an der Australian Securities Exchange bekannt gegeben.

     

    Unabhängig davon hat Springtide Capital Ltd, ein mit Darren Morcombe, einem bedeutenden Aktionär des Unternehmens, verbundenes Unternehmen, 1.500.000 Aktienoptionen zu einem Preis von 1,20 AUD pro Aktie ausgeübt. Darüber hinaus hat Darren Morcombe weitere 950.618 Aktien durch Käufe am Markt erworben. Insgesamt hat Darren Morcombe seinen wirtschaftlichen Aktienbesitz um 2.450.618 Aktien erhöht, wodurch sich sein gesamter wirtschaftlicher Aktienbesitz auf 31.441.730 Aktien beläuft, was auf unverwässerter Basis etwa 11,70 % der ausgegebenen Aktien des Unternehmens entspricht. Diese Transaktionen festigen die starke Übereinstimmung zwischen den Insidern und Großaktionären des Unternehmens weiter, wobei die Direktoren (12,6 Millionen Aktien) und die Großaktionäre Darren Morcombe (31,4 Millionen Aktien), Pierre Lassonde (16,0 Millionen Aktien) und Kiril Sokoloff (10,9 Millionen Aktien) zusammen etwa 26,4 % der ausgegebenen Aktien halten – ein eindrucksvoller Beweis für das langfristige Vertrauen in den Wachstumskurs von SXGC. Diese Beteiligungen werden unabhängig voneinander gehalten und spiegeln individuelle Anlageentscheidungen wider, die von jedem Inhaber separat getroffen wurden.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Verwaltungsratsmitglieder von Southern Cross Gold erhöhen ihre Aktienbeteiligung nach Ausübung von Aktienoptionen deutlich 16. April 2026. Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien - Southern Cross Gold Consolidated Ltd („SXGC“, „SX2“ oder das „Unternehmen“) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     