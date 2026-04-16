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    Klingbeil

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    Regierung prüft Ausweitung von Entlastungsprämie auf 2027

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung prüft Steuerfreiheit bis 2027
    • Prämie bis 1.000 Euro steuer- und abgabenfrei
    • Merz nannte Geltung 2026 und 2027 möglich
    Klingbeil - Regierung prüft Ausweitung von Entlastungsprämie auf 2027
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Bundesregierung prüft nach den Worten von Finanzminister Lars Klingbeil eine Ausweitung der geplanten Steuerfreiheit von Prämien für Beschäftigte auf das Jahr 2027. Das sagte der SPD-Chef am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens gebe es den Vorschlag, die Prämie auf das nächste Jahr auszuweiten. Dies werde derzeit besprochen. "Da wird es auch eine Einigung geben."

    Die Spitzen der schwarz-roten Koalition hatten zur Entlastung angesichts hoher Energiepreise angekündigt, dass es steuer- und abgabenfrei sein solle, wenn Firmen ihren Beschäftigten eine Prämie bis zu 1.000 Euro zahlen. Im Beschluss von CDU, CSU und SPD heißt es, dass Arbeitgebern dies "im Jahr 2026" ermöglicht werden solle. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte gesagt, das Angebot solle "für das Jahr 2026 und auch für das Jahr 2027 gelten". Damit sei es auch zugänglich für Vereinbarungen, die Betriebsparteien oder Tarifvertragsparteien schließen./hoe/DP/he





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