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    Hisbollah lässt Einhaltung der Waffenruhe im Libanon offen

    Für Sie zusammengefasst
    • Hisbollah offen, ob sie Waffenruhe befolgt
    • Forderung umfassend für ganzes libanesisches Land
    • Trump verkündete zunächst zehn Tage Waffenruhe
    Hisbollah lässt Einhaltung der Waffenruhe im Libanon offen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BEIRUT (dpa-AFX) - Die Hisbollah-Miliz hat zunächst offengelassen, ob sie sich an die von US-Präsident Donald Trump verkündete Waffenruhe im Libanon halten wird. Jede Waffenruhe müsse "umfassend für das gesamte libanesische Gebiet" gelten und dürfe keinerlei Truppenbewegungen Israels zulassen, teilte die proiranische Miliz mit. "Die anhaltende israelische Besatzung auf unserem Land gibt dem Libanon und seinem Volk das Recht, Widerstand zu leisten". Über diese Frage - also über den weiteren Kampf gegen Israel - werde "je nach Entwicklung der Ereignisse entschieden".

    Trump hatte zuvor nach Gesprächen mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu eine Waffenruhe verkündet, die um Mitternacht (Ortszeit) beginnen und zunächst zehn Tage dauern soll. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar liefern sich auch die vom Iran unterstützte Hisbollah im Libanon und das israelische Militär eine erneute schwere Konfrontation. Die libanesische Regierung ist keine aktive Konfliktpartei und bemüht sich um Deeskalation./jot/DP/he





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