Börsen Update USA - 16.04. - US Tech 100 stark +0,39 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:45) bei 48.514,37 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: Verizon Communications +3,77 %, IBM +2,54 %, Microsoft +2,11 %, Cisco Systems +1,93 %, Chevron Corporation +1,92 %

Flop-Werte: Boeing -2,56 %, Merck & Co -2,21 %, Johnson & Johnson -1,58 %, Apple -0,80 %, American Express -0,73 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:56) bei 26.299,09 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: Advanced Micro Devices +6,79 %, Charter Communications Registered (A) +5,80 %, Old Dominion Freight Line +5,18 %, Intel +4,83 %, Atlassian Registered (A) +4,45 %

Flop-Werte: ASML Holding NV NY -3,98 %, Intuitive Surgical -3,02 %, Insmed -2,25 %, Dexcom -2,25 %, Alnylam Pharmaceuticals -2,11 %

Der S&P 500 steht bei 7.025,26 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.

Top-Werte: Albemarle +13,62 %, ON Semiconductor +9,25 %, C.H.Robinson Worldwide +8,83 %, Dell Technologies Registered (C) +8,07 %, Lumentum Holdings +7,51 %

Flop-Werte: Charles Schwab -6,44 %, Abbott Laboratories -5,95 %, Carnival Corporation -5,36 %, TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) -5,03 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) -4,50 %