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    Charles Schwab Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 16.04.2026

    Am 16.04.2026 ist die Charles Schwab Aktie, bisher, um -6,44 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Charles Schwab Aktie.

    Besonders beachtet! - Charles Schwab Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 16.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Charles Schwab ist ein führender US-Broker und Vermögensverwalter mit Fokus auf Wertpapierhandel, ETF-/Fondsplattform, Robo-Advice, Advisory und Bankdienstleistungen. Starke Position im Discount-Brokerage und im RIA-Segment. Wichtige Konkurrenten: Fidelity, Vanguard, Morgan Stanley/E*TRADE, Robinhood. USP: breite Produktpalette, starke Marke, Skalenvorteile, integrierte Bank- und Investmentplattform.

    Charles Schwab Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 16.04.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Charles Schwab Aktie. Sie fällt um -6,44 % auf 79,89. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,13 %, geht es heute bei der Charles Schwab Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Charles Schwab abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -9,62 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,20 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,00 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Charles Schwab -6,83 % verloren.

    Während Charles Schwab deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,02 %. Damit gehört Charles Schwab heute zu den auffälligeren Werten.

    Charles Schwab Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,20 %
    1 Monat -2,00 %
    3 Monate -9,62 %
    1 Jahr +17,22 %
    Stand: 16.04.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Charles Schwab Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Charles Schwab Aktien. Damit ist das Unternehmen 140,13 Mrd.EUR € wert.

    S&P 500 und Nasdaq 100 bleiben auf Rekordkurs


    Nach ihrem starken Vortag haben die US-Börsen am Donnerstag erneut zugelegt. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann zuletzt 0,41 Prozent auf 26.312 Zähler und der marktbreite S&P 500 stieg um 0,11 Prozent auf 7.031 Punkte. Beide Indizes hatten …

    Indizes drehen ins Minus


    Nach ihrem starken Vortag haben die US-Börsen am Donnerstag ihre Auftaktgewinne abgegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stand zuletzt knapp im Minus bei 48.442 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,32 Prozent auf 26.120 …

    Börsenstart USA - 16.04. - US Tech 100 schwach -0,16 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von JPMorgan Chase, Morgan Stanley und Co.

    JPMorgan Chase, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,00 %. Morgan Stanley notiert im Minus, mit -1,63 %. Goldman Sachs Group notiert im Plus, mit +0,84 %.

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    Ob die Charles Schwab Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Charles Schwab Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Charles Schwab

    -5,11 %
    +5,98 %
    +6,39 %
    -4,28 %
    +27,15 %
    +82,82 %
    +58,04 %
    +234,54 %
    +912,94 %
    ISIN:US8085131055WKN:874171
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    Verfasst von Markt Bote
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