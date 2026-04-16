Mandelson-Krise holt britischen Premier Starmer erneut ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Ernennung von Peter Mandelson zum britischen Botschafter in den USA bringt Premierminister Keir Starmer erneut in Erklärungsnot. Laut einer Recherche des "Guardian" soll Mandelson im Januar 2025 kurz vor seinem Amtsantritt eine Sicherheitsfreigabe zunächst verweigert worden sein. Das negative Ergebnis der "streng vertraulichen Hintergrundüberprüfung durch Sicherheitsbehörden" sei aber übergangen worden.

Die Verbindung des im September 2025 abberufenen Botschafters zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte in Großbritannien eine Regierungskrise ausgelöst. Gegen Mandelson ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Fehlverhaltens in einem öffentlichen Amt, im Kern geht es um die Weitergabe sensibler Informationen. Die Regierung hatte zuletzt unter dem Druck der Krise erste Dokumente zur Berufung des früheren Wirtschaftsministers öffentlich gemacht.