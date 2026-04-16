Iran-Krieg: 2 Gründe, warum es bald wieder los geht - eingepreist?

Aus zwei Gründen wird ein Wideraufflammen des Iran-Kriegs wahrscheinlich: erstens hat Trump dem Iran heute faktisch erneut den Krieg erklärt! Die USA haben angekündigt, weltweit alle iranischen Schiffe zu beschlagnahmen, auch in iranischen Gewässern. Das ist eine weitere klar Eskalation, um den Iran ökonomisch noch weiter unter Druck zu setzen. Warum sollte Teheran nun unter diesen Umständen Verhandlungen mit den USA zustimmen? Der zweite Grund ist das Scheitern der Verhandlungen zwischen Israel und Libanon (das war für den Iran eine Vorbedingung) - aber plötzlich verkündet Trump per Tweet einen angeblichen Waffenstillstand, von dem aber die Israelis nichts wissen (und der ohne die Hisbollah ohnehin wertlos ist). All das deutet auf eine absehbare Eskalation - vermutlich mit US-Bodentruppen. Das ist von den Aktienmärkte nicht eingepreist - die werden mechanisch durch Optionen und einen andauernden Short Squeeze getrieben..

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