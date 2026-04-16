Israels Oppositionsführer kritisiert Netanjahu

TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach Ankündigung einer zehntägigen Waffenruhe im Libanon durch US-Präsident Donald Trump hat Israels Oppositionsführer die Regierung seines Landes kritisiert. "Nicht zum ersten Mal zerschellen alle Versprechen dieser Regierung an der Realität", schrieb Jair Lapid in einem Post auf der Plattform X. Seine Zukunftspartei ist in der politischen Mitte angesiedelt.

Die Konfrontation im Libanon könne nur auf eine Weise enden, "durch die dauerhafte Beseitigung der Bedrohung für die Ortschaften im Norden", schrieb er mit Blick auf die ständigen Raketenangriffe der libanesischen Hisbollah-Miliz auf den Nordabschnitt Israels. "Mit dieser Regierung wird das nicht mehr geschehen - wir werden es mit der nächsten Regierung tun." Spätestens im Oktober muss in Israel ein neues Parlament gewählt werden. Es ist unklar, ob die rechtsreligiöse Regierung des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu dabei erneut eine Mehrheit erzielen kann.