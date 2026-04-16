JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Angesichts einer womöglich größeren Reform des EU-Übernahme-Regelwerks glaubt Analyst Giles Thorne wieder mehr an eine Übernahme von Delivery Hero durch Prosus, wie er in einem Kommentar am Donnerstag schrieb./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,52 % und einem Kurs von 19,76EUR auf Tradegate (16. April 2026, 20:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 32,00 € , was eine Steigerung von +61,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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