JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Angesichts einer womöglich größeren Reform des EU-Übernahme-Regelwerks glaubt Analyst Giles Thorne wieder mehr an eine Übernahme von Delivery Hero durch Prosus, wie er in einem Kommentar am Donnerstag schrieb./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,52 % und einem Kurs von 19,76EUR auf Tradegate (16. April 2026, 20:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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