JPMORGAN stuft Axa auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Farooq Hanif rechnet mit einem Wachstum von insgesamt etwa 6 Prozent im ersten Quartal, wie er am Donnerstag in einem Ausblick auf den Bericht des Versicherers schrieb. Dies stimme in etwa mit den Trends im Jahr 2025 überein. Er berücksichtigte zudem die Veräußerung des Geschäfts der Vermögensverwaltung./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:57 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 42,30EUR auf Tradegate (16. April 2026, 20:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Farooq Hanif

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,00 € , was eine Steigerung von +13,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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