JPMORGAN stuft Axa auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Farooq Hanif rechnet mit einem Wachstum von insgesamt etwa 6 Prozent im ersten Quartal, wie er am Donnerstag in einem Ausblick auf den Bericht des Versicherers schrieb. Dies stimme in etwa mit den Trends im Jahr 2025 überein. Er berücksichtigte zudem die Veräußerung des Geschäfts der Vermögensverwaltung./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:57 / BST
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Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 42,30EUR auf Tradegate (16. April 2026, 20:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Farooq Hanif
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Farooq Hanif
Analysiertes Unternehmen: Axa
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