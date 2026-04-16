JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal aktualisierte Analyst Kamran M Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Rückversicherer. Insgesamt bewertet er das Geschäftsmodell als widerstandsfähig, doch die Aktie werde bereits im Einklang mit vergleichbaren Branchenunternehmen gehandelt, die eine stärkere langfristige Erfolgsbilanz aufwiesen./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:35 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 141,4EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 20:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 145

Kursziel alt: 145

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

