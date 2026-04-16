JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen. Kamran M Hossain erhöhte am Donnerstag seine Schätzungen für den diesjährigen Überschuss um 2 Prozent, womit er mit 6,55 Milliarden Euro über dem Konzernziel von 6,3 Milliarden liegt. Dies geht aus seinem Ausblick auf den Bericht des Rückversicherers für das erste Quartal hervor./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 18:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 18:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 561,6EUR auf Tradegate (16. April 2026, 20:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 655

Kursziel alt: 655

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 655,00 € , was eine Steigerung von +16,67% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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