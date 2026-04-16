Nebius Group Registered (A) Aktie heute im Minus - 16.04.2026

Die Nebius Group Registered (A) Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,01 % auf 138,50€. Damit verliert die Aktie -2,84 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,94 %, geht es heute bei der Nebius Group Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nebius Group Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +52,76 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um +30,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,48 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Nebius Group Registered (A) auf +89,63 %.

Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +30,91 % 1 Monat +37,48 % 3 Monate +52,76 % 1 Jahr +651,26 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Stand: 16.04.2026, 20:35 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg von Nebius, getrieben durch Umschichtungen in Richtung KI-Infrastruktur, neue Verträge und M&A-Gerüchte (AI21). Erwähnt werden Analysten-Kursziele (Konsens ~184 USD), hohes Short-Interest (~20%), spekulative Langfrist-Prognosen (bis ~400 € bis 2030), technische Kaufsignale/FOMO sowie mögliche kurzfristige Konsolidierung/Gewinnmitnahmen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Es gibt 326 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,20 Mrd. € wert.

TD SYNNEX (NYSE: SNX), a leading global distributor and solutions aggregator for the IT ecosystem, today announced the expansion of its AI Infrastructure-as-a-Service portfolio with dedicated NVIDIA HGX B300 clusters deployed on Nebius AI Cloud …

Die Aktie von Allbirds flippt aus. Die Ankündigung, das Geschäftsmodell auf das Anbieten von Rechenleistung umzustellen, ließ die Aktie um fast 600 % hochschnellen. Wir haben 5 bessere Alternativen gesucht.

Nebius Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.