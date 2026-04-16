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    Besonders beachtet!

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    Allbirds Registered (A) Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 16.04.2026

    Am 16.04.2026 ist die Allbirds Registered (A) Aktie, bisher, um -35,71 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Allbirds Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Allbirds Registered (A) Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 16.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Allbirds Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.04.2026

    Die Allbirds Registered (A) Aktie ist bisher um -35,71 % auf 9,9000 gefallen. Das sind -5,5000  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +702,08 %, geht es heute bei der Allbirds Registered (A) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Allbirds Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +203,47 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Allbirds Registered (A) Aktie damit um +409,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +303,85 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Allbirds Registered (A) +212,50 % gewonnen.

    Allbirds Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +409,71 %
    1 Monat +303,85 %
    3 Monate +203,47 %
    1 Jahr +169,23 %
    Stand: 16.04.2026, 20:35 Uhr

    Informationen zur Allbirds Registered (A) Aktie

    Es gibt 6 Mio. Allbirds Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,14 Mio. € wert.

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    Ob die Allbirds Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allbirds Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Allbirds Registered (A)

    -35,06 %
    +409,71 %
    +303,85 %
    +203,47 %
    +169,23 %
    -9,71 %
    ISIN:US01675A2087WKN:A40J6S
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