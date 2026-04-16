Besonders beachtet!
Allbirds Registered (A) Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 16.04.2026
Am 16.04.2026 ist die Allbirds Registered (A) Aktie, bisher, um -35,71 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Allbirds Registered (A) Aktie.
Allbirds Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.04.2026
Die Allbirds Registered (A) Aktie ist bisher um -35,71 % auf 9,9000€ gefallen. Das sind -5,5000 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +702,08 %, geht es heute bei der Allbirds Registered (A) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Allbirds Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +203,47 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Allbirds Registered (A) Aktie damit um +409,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +303,85 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Allbirds Registered (A) +212,50 % gewonnen.
Allbirds Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+409,71 %
|1 Monat
|+303,85 %
|3 Monate
|+203,47 %
|1 Jahr
|+169,23 %
Informationen zur Allbirds Registered (A) Aktie
Es gibt 6 Mio. Allbirds Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,14 Mio. € wert.
Microsoft: Starker Lauf | TSMC: Starke Zahlen | Siemens: Starke Kooperation
Die Aktie von Allbirds flippt aus. Die Ankündigung, das Geschäftsmodell auf das Anbieten von Rechenleistung umzustellen, ließ die Aktie um fast 600 % hochschnellen. Wir haben 5 bessere Alternativen gesucht.
Sneaker raus, KI rein: Diese Aktie explodiert um 582 % – dann endet der Rausch
Allbirds will als NewBird AI ins Geschäft mit Rechenleistung einsteigen. Anleger drehen durch und jagen die Aktie dreistellig nach oben. Kaum ein Wert zeigt die aktuelle Gier so deutlich.
Fast 600 Prozent Plus ? Vom erfolglosen Schuhverkäufer zum Anbieter von KI-Infrastruktur
Ein radikaler Strategiewechsel sorgt für ein Börsenbeben: Ausgerechnet der kriselnde Schuhhersteller Allbirds wird plötzlich zum KI-Player und die Aktie explodiert. Die Aktie von Allbirds erlebt ein spektakuläres Comeback an der Börse. Zeitweise …
Allbirds Registered (A) Aktie jetzt kaufen?
Ob die Allbirds Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allbirds Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.