Allbirds Registered (A) Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 16.04.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Allbirds Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +203,47 % bestehen.

Die Allbirds Registered (A) Aktie ist bisher um -35,71 % auf 9,9000€ gefallen. Das sind -5,5000 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +702,08 %, geht es heute bei der Allbirds Registered (A) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Allbirds Registered (A) Aktie damit um +409,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +303,85 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Allbirds Registered (A) +212,50 % gewonnen.

Allbirds Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +409,71 % 1 Monat +303,85 % 3 Monate +203,47 % 1 Jahr +169,23 %

Informationen zur Allbirds Registered (A) Aktie

Stand: 16.04.2026, 20:35 Uhr

Es gibt 6 Mio. Allbirds Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,14 Mio. € wert.

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Allbirds Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Allbirds Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allbirds Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.