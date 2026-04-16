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    Besonders beachtet!

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    Kion Group Aktie heute im Plus - 16.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Kion Group Aktie bisher um +2,27 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Kion Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Kion Group Aktie heute im Plus - 16.04.2026
    Foto: Arne Dedert - dpa

    Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

    Kion Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 16.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Kion Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,27 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Kion Group Aktie. Nach einem Plus von +2,35 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 47,66, mit einem Plus von +2,27 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Kion Group in den letzten drei Monaten Verluste von -27,15 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Kion Group Aktie damit um +7,70 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,31 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -30,57 % verloren.

    Kion Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,70 %
    1 Monat +2,31 %
    3 Monate -27,15 %
    1 Jahr +38,94 %
    Stand: 16.04.2026, 20:36 Uhr

    Informationen zur Kion Group Aktie

    Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,25 Mrd. € wert.

    KION GROUP AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.05.2026 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG


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    UBS senkt Ziel für Kion auf 68 Euro - 'Buy'


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    So schlagen sich die Wettbewerber von Kion Group

    Jungheinrich, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,42 %.

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    Ob die Kion Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kion Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kion Group

    +1,35 %
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    -41,56 %
    -7,16 %
    +60,10 %
    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888
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