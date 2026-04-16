Kion Group Aktie heute im Plus - 16.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Kion Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,27 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Kion Group Aktie. Nach einem Plus von +2,35 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 47,66€, mit einem Plus von +2,27 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Kion Group in den letzten drei Monaten Verluste von -27,15 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Kion Group Aktie damit um +7,70 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,31 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -30,57 % verloren.

Kion Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,70 % 1 Monat +2,31 % 3 Monate -27,15 % 1 Jahr +38,94 %

Informationen zur Kion Group Aktie

Stand: 16.04.2026, 20:36 Uhr

Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,25 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Kion Group

Jungheinrich, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,42 %.

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Ob die Kion Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kion Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.