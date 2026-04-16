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    Cipher Digital Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 16.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Cipher Digital Aktie bisher Verluste von -3,90 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Cipher Digital Aktie.

    Besonders beachtet! - Cipher Digital Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 16.04.2026
    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com

    Cipher Mining ist ein führendes US-Unternehmen im Bitcoin-Mining, das auf effiziente und nachhaltige Mining-Lösungen setzt. Hauptkonkurrenten sind Riot Blockchain und Marathon Digital. Cipher nutzt fortschrittliche Technologien und grüne Energie als Alleinstellungsmerkmale.

    Cipher Digital Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.04.2026

    Die Cipher Digital Aktie notiert aktuell bei 14,656 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,90 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,594  entspricht. Der Kursrückgang der Cipher Digital Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,51 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,90 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Cipher Digital Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -4,33 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cipher Digital Aktie damit um +14,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,18 %. Im Jahr 2026 gab es für Cipher Digital bisher ein Plus von +13,41 %.

    Cipher Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,68 %
    1 Monat +15,18 %
    3 Monate -4,33 %
    1 Jahr +623,45 %
    Stand: 16.04.2026, 20:36 Uhr

    Informationen zur Cipher Digital Aktie

    Es gibt 405 Mio. Cipher Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,98 Mrd. € wert.

    Microsoft: Starker Lauf | TSMC: Starke Zahlen | Siemens: Starke Kooperation


    Die Aktie von Allbirds flippt aus. Die Ankündigung, das Geschäftsmodell auf das Anbieten von Rechenleistung umzustellen, ließ die Aktie um fast 600 % hochschnellen. Wir haben 5 bessere Alternativen gesucht.

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    Ob die Cipher Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cipher Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cipher Digital

    -3,90 %
    +14,68 %
    +15,18 %
    -4,33 %
    +623,45 %
    +412,63 %
    ISIN:US17253J1060WKN:A3CYXH
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