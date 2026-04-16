ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für Dürr auf 36 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers Dürr von 39 auf 36 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain verwies in einer am Donnerstagabend vorliegenden Studie auf Belastungen wegen geringerer Wachstumsprognosen sowie auf nach oben hin angepasste Schätzungen für die Kapitalkosten (WACC)./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 14:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:45 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Duerr Aktie
Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 21,95 auf Tradegate (16. April 2026, 20:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Duerr Aktie um +3,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Duerr bezifferte sich zuletzt auf 1,51 Mrd..
Duerr zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +0,23 %/+64,01 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 36 Euro
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