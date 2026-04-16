Draegerwerk: Q1 2026 vorläufige Zahlen übertrafen Vorjahr deutlich
Dräger startet dynamisch ins Jahr 2026: Umsatz, Auftragseingang und Ergebnis legen im ersten Quartal deutlich zu, beide Segmente kehren klar auf Wachstumskurs zurück.
Foto: Drägerwerk AG
- Der Umsatz von Dräger im ersten Quartal 2026 stieg währungsbereinigt um 6,9 % und lag bei rund 766 Mio. Euro, etwa 26 Mio. Euro über dem Vorjahr
- Beide Segmente, Medizintechnik und Sicherheitstechnik, konnten wieder wachsen: Medizintechnik +5,4 %, Sicherheitstechnik +8,8 % (währungsbereinigt)
- Das EBIT erhöhte sich deutlich auf rund 18 Mio. Euro, verglichen mit 0,4 Mio. Euro im Vorjahr, und die EBIT-Marge stieg auf 2,4 %
- Der Auftragseingang wuchs währungsbereinigt um 3,4 % auf ca. 865 Mio. Euro, mit Zuwächsen in beiden Segmenten
- Für 2026 erwartet Dräger einen Umsatzanstieg von 1,0 bis 5,0 % (währungsbereinigt 2,0 bis 6,0 %) und eine EBIT-Marge von 5,0 bis 7,5 %
- Die vollständigen Quartalsergebnisse werden am 30. April 2026 veröffentlicht
Der Kurs von Draegerwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 97,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,25 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.940,57PKT (+0,77 %).
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