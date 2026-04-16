Wolters Kluwer - Aktie zieht deutlich an - 16.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Wolters Kluwer Aktie. Mit einer Performance von +4,58 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Wolters Kluwer Aktie. Nach einem Plus von +3,37 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 70,26€, mit einem Plus von +4,58 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

Der heutige Anstieg bei Wolters Kluwer konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -20,54 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um +8,47 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,13 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Wolters Kluwer -21,30 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,48 % geändert.

Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,47 % 1 Monat +3,13 % 3 Monate -20,54 % 1 Jahr -54,42 %

Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

Stand: 16.04.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,34 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 16.04.2026 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

PRESS RELEASE Share Buyback Transaction Details April 9 – April 15, 2026 Alphen aan den Rijn – April 16, 2026 - Wolters Kluwer (Euronext: WKL), a global leader in professional information solutions, software …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von S&P Global und Co.

S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,62 %.

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Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.