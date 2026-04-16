JPMORGAN stuft MICHELIN auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nachdem die Marktschätzungen für den Reifenhersteller inzwischen gesunken seien, erschienen ihm die Erwartungen nun angemessen, schrieb Jose M Asumendi am Donnerstag angesichts der anstehenden Quartalszahlen. Zuvor seien sie zu hoch gewesen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 17:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 17:51 / BST
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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