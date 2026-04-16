Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 16.04.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu IBM: Regulierungskosten belasten kurzfristig; gleichzeitig stärken KI-/Hybrid-Cloud-Strategie, Zukäufe (Confluent, Red Hat) und F&E das Wachstumspotenzial. Citi bleibt bullish mit Ziel 285 $, Banken senken Erwartungen vor Quartalszahlen; Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben. Insgesamt vorsichtig optimistisch.