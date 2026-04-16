Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 16.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.04.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Verizon Communications
Tagesperformance: +3,96 %
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 1
Performance 1M: -12,03 %
Performance 1M: -12,03 %
Boeing
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 2
Performance 1M: +0,22 %
Performance 1M: +0,22 %
IBM
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 3
Performance 1M: -1,17 %
Performance 1M: -1,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu IBM: Regulierungskosten belasten kurzfristig; gleichzeitig stärken KI-/Hybrid-Cloud-Strategie, Zukäufe (Confluent, Red Hat) und F&E das Wachstumspotenzial. Citi bleibt bullish mit Ziel 285 $, Banken senken Erwartungen vor Quartalszahlen; Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben. Insgesamt vorsichtig optimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber IBM eingestellt.
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 4
Performance 1M: +3,64 %
Performance 1M: +3,64 %
Merck & Co
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 5
Performance 1M: -2,24 %
Performance 1M: -2,24 %
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