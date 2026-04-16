Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 16.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.04.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Albemarle
Tagesperformance: +15,48 %
Platz 1
Performance 1M: +29,02 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +9,53 %
Platz 2
Performance 1M: +29,85 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +9,08 %
Platz 3
Performance 1M: +34,44 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +8,91 %
Platz 4
Performance 1M: +24,05 %
Charles Schwab
Tagesperformance: -8,05 %
Platz 5
Performance 1M: -2,00 %
C.H.Robinson Worldwide
Tagesperformance: +8,00 %
Platz 6
Performance 1M: +4,58 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +6,89 %
Platz 7
Performance 1M: +37,69 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +6,18 %
Platz 8
Performance 1M: +3,12 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +6,02 %
Platz 9
Performance 1M: -12,94 %
Coherent
Tagesperformance: +5,89 %
Platz 10
Performance 1M: +26,61 %
J.B.Hunt Transport Services
Tagesperformance: +5,68 %
Platz 11
Performance 1M: +17,37 %
Intel
Tagesperformance: +5,38 %
Platz 12
Performance 1M: +42,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischten Anleger-Sentiment zu Intel. Kurzfristig dominieren Erwartungen vor Quartalszahlen; Berichte zu CPU-Preiserhöhungen und dem Fab-34-Rückkauf gelten als Treiber. Fundamentale Debatten fokussieren IDM2.0/Foundry, High-NA-EUV und Advanced Packaging als langfristiges Wachstum, Margenbelastung durch Foundry-Investitionen wird diskutiert. Kursziele ca. 60–92 USD (z. B. 76, 75, 92). 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht eindeutig quantifiziert.
Abbott Laboratories
Tagesperformance: -4,99 %
Platz 13
Performance 1M: -15,61 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -4,90 %
Platz 14
Performance 1M: -4,70 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: -4,79 %
Platz 15
Performance 1M: +9,94 %
Centene
Tagesperformance: +4,56 %
Platz 16
Performance 1M: +9,48 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +4,50 %
Platz 17
Performance 1M: +13,55 %
Marsh & McLennan Cos
Tagesperformance: +4,42 %
Platz 18
Performance 1M: +2,78 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 19
Performance 1M: +3,31 %
Conagra Brands
Tagesperformance: +4,32 %
Platz 20
Performance 1M: -14,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Conagra Brands
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Conagra Brands. Führungswechsel löste Kursrücksetzer aus (ca. 4% am Meldungstag). BTIG Neutral; BofA bestätigt Underperform mit Ziel 15 USD. Chart-/Fundamentaldiskussionen deuten auf Stabilisierung/Erholung ab 2026; ein Test des 11,5 USD-ATL wird diskutiert. Einige Käufer setzen weiter auf Dip-Käufe, doch der Sektor bleibt belastet.
Oracle
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 21
Performance 1M: +10,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle
Im wallstreetONLINE-Forum zu Oracle überwiegt bullish: Breakout wird erwartet, Kursziel um 200, Unterstützung bei 160–162, Momentum entscheidend. Mehrfach von weiter steigenden Kursen und höheren Lows gesprochen, begleitet von deutlichem Volumen. Fundamentale Aspekte: KI-Trend positiv, Kostensenkungen durch Entlassungen könnten Profitabilität verbessern. Die 14‑Tage-Performance wird im Thread nicht exakt beziffert.
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 22
Performance 1M: +15,85 %
CIENA
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 23
Performance 1M: +38,37 %
GE Aerospace
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 24
Performance 1M: -2,95 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 25
Performance 1M: -12,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: Margen unter Druck möglich, aber Umsatz +50% und operatives Ergebnis +30% (PEG-top) werden positiv gesehen. Rechts-/Compliance-Risiken werden betont; AI-Hype treibt Nachfrage nach High‑End‑Servern. Neue Gold Series plus schnelle Lieferung liefern Potenzial. 14-Tage-Kursentwicklung: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
Verizon Communications
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 26
Performance 1M: -12,03 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 27
Performance 1M: -6,93 %
Amcor Registered
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 28
Performance 1M: -4,21 %
TransDigm Group
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 29
Performance 1M: -2,35 %
PerkinElmer
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 30
Performance 1M: +3,76 %
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 31
Performance 1M: +14,76 %
Biogen
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 32
Performance 1M: -5,62 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 33
Performance 1M: -6,77 %
Thermo Fisher Scientific
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 34
Performance 1M: +8,83 %
First Solar
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 35
Performance 1M: -6,19 %
Invesco
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 36
Performance 1M: -0,02 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 37
Performance 1M: +16,38 %
BlackRock
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 38
Performance 1M: +5,75 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 39
Performance 1M: -8,83 %
Raymond James Financial
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 40
Performance 1M: +1,35 %
