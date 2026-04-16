NurExone Biologic Inc. gibt die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt und liefert ein Unternehmensupdate

TORONTO, Ontario und HAIFA, Israel, 16. April 2026 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems („ZNS“) entwickelt, freut sich, ein Geschäftsupdate bereitzustellen und die Finanzergebnisse für das vierte Quartal sowie das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr zu berichten. Das führende Programm des Unternehmens, ExoPTEN, wird für akute Rückenmarksverletzungen und Schädigungen des Sehnervs entwickelt, mit weiteren potenziellen Indikationen, einschließlich traumatischer Hirnverletzungen und Verletzungen des Gesichtsnervs.

Die geprüften konsolidierten Jahresabschlüsse des Unternehmens für die am 31. Dezember 2025 und 2024 endenden Geschäftsjahre sowie die dazugehörige Management Discussion and Analysis können über die Website des Unternehmens unter www.nurexone.com sowie über sein SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

Höhepunkte und bedeutende Meilensteine 2025

- Fortschritt der ExoPTEN-Therapie: Im Laufe des Jahres 2025 setzte das Unternehmen die Verfeinerung seiner präklinischen Daten fort und ging auf Rückmeldungen der US-amerikanischen Food and Drug Administration („FDA“) ein, während es wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Einreichung eines Investigational New Drug („IND“)-Antrags für ExoPTEN vorantrieb. NurExone generierte zusätzliche ermutigende präklinische Ergebnisse, die das Vertrauen in das therapeutische Potenzial von ExoPTEN stärkten, und trieb gleichzeitig Arbeiten zu Dosierung, Herstellung und Produktcharakterisierung voran. Diese Bemühungen unterstützen die Vorbereitung auf die regulatorische Prüfung, die klinische Entwicklung und erste klinische Studien am Menschen.

- Gründung von Exo-Top und Expansion in den USA: Am 4. Februar 2025 gründete das Unternehmen Exo-Top Inc. („Exo-Top“), eine hundertprozentige US-Tochtergesellschaft in Nevada. Dieser strategische Schritt, zusammen mit dem Erwerb einer proprietären Master Cell Bank („MCB“), unterstützt die unabhängige Produktion und kommerzielle Versorgung mit hochwertigen naiven Exosomen für die zukünftige Pipeline des Unternehmens.

- Stärkung der Finanzlage: Im Laufe des am 31. Dezember 2025 endenden Jahres stärkte das Unternehmen seine Kapitalstruktur und Liquiditätsposition erheblich durch eine Reihe von Privatplatzierungen, Optionsschein-Ausübungen und Aktienoptionsausübungen und erzielte dabei einen gesamten Bruttoerlös von etwa 5,9 Mio. US-Dollar. Diese Finanzierungsmaßnahmen unterstützten die laufenden Betriebs- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens. Zu den wichtigsten Transaktionen gehörten:

o Privatplatzierung Januar 2025: Am 21. Januar 2025 schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 856.996 Einheiten zu 0,56 CAD pro Einheit ab und erzielte einen Bruttoerlös von etwa 333.000 US-Dollar (480.000 CAD). Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie und einem Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie, ausübbar zu 0,70 CAD über einen Zeitraum von 36 Monaten.

o Privatplatzierung April 2025: Am 9. April 2025 schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 3.543.238 Einheiten zu 0,65 CAD pro Einheit ab und erzielte einen Bruttoerlös von etwa 1,6 Mio. US-Dollar (2,3 Mio. CAD). Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie und einem Optionsschein, ausübbar zu 0,85 CAD.

o Privatplatzierung August 2025: Am 20. August 2025 schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 1.258.072 Einheiten zu 0,62 CAD pro Einheit ab und erzielte einen Bruttoerlös von etwa 568.000 US-Dollar (780.000 CAD). Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein, ausübbar zu 0,80 CAD.

o Privatplatzierung September 2025: Am 11. September 2025 schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 930.376 Einheiten zu 0,68 CAD pro Einheit ab und erzielte einen Bruttoerlös von etwa 457.000 US-Dollar (633.000 CAD). Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein, ausübbar zu 0,88 CAD.

o Optionsschein-Ausübungen: Im Jahr 2025 erhielt das Unternehmen bedeutende Erlöse aus der Ausübung von Optionsscheinen, einschließlich der vollständigen Ausübung aller ausstehenden Optionsscheine aus September 2023 und Januar 2024 nach einer Beschleunigungsmitteilung des Unternehmens sowie weiterer Ausübungen im Laufe des Jahres. Insgesamt generierten Optionsschein-Ausübungen etwa 2,95 Mio. US-Dollar (4,17 Mio. CAD) an Bruttoerlösen.

Diese Finanzierungsaktivitäten unterstützten insgesamt die fortlaufenden Entwicklungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens im Laufe des Jahres.

- Fortführung des Unternehmens: Am 22. April 2025 schloss das Unternehmen seine Fortführung von der Provinz Alberta in die Provinz Ontario ab und unterliegt nun dem Business Corporations Act (Ontario).

- US-amerikanische Geschäfts- und Produktionsstrategie: Nach dem Jahresende trieb das Unternehmen die Rolle von Exo-Top in seiner US-Strategie durch eine interne Unterlizenzvereinbarung und eine unverbindliche Absichtserklärung mit BioXtek Inc. weiter voran, die darauf abzielt, die GMP-Produktion in den USA, die klinische Versorgung und eine potenzielle Kommerzialisierung naiver Exosomen zu unterstützen.

Unternehmensupdates

- BioXtek-LOI zur Unterstützung der US-Produktions- und Geschäftsstrategie: Am 7. April 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass Exo-Top eine unverbindliche Absichtserklärung („BioXtek LOI“) mit BioXtek Inc. („BioXtek“), einem in Florida ansässigen Biotechnologieunternehmen, unterzeichnet hat, um eine potenzielle strategische Partnerschaft für die Herstellung und Vermarktung von Exosomen zu prüfen. Das BioXtek LOI schafft einen Rahmen zur Verhandlung einer Zusammenarbeit, die die GMP-Produktion in den USA, die klinische Versorgung und eine potenzielle Kommerzialisierung von aus Knochenmark gewonnenen mesenchymalen Stammzellen (MSC) abgeleiteten naiven Exosomen unterstützen soll. Die potenzielle Zusammenarbeit zielt darauf ab, die proprietäre Master Cell Bank und das Know-how von Exo-Top in der Exosomenproduktion mit der GMP-Produktionsinfrastruktur von BioXtek zu kombinieren. Das BioXtek LOI ist unverbindlich, und jede potenzielle Transaktion bleibt abhängig von Due-Diligence-Prüfungen, Verhandlungen und dem Abschluss einer endgültigen Vereinbarung, Unternehmensgenehmigungen sowie erforderlichen regulatorischen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wurde keine endgültige Vereinbarung abgeschlossen, und es gibt keine Garantie, dass die Gespräche zu einer abgeschlossenen Transaktion führen.

- Interne Unterlizenzvereinbarung von Exo-Top: Am 26. März 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass seine Tochtergesellschaften Exo-Top und NurExone Biologic Ltd. („NurExone Ltd“) eine Unterlizenzvereinbarung abgeschlossen haben, die Exo-Top Rechte aus der bestehenden Technologielizenzvereinbarung des Unternehmens einräumt, die ursprünglich am 23. Juni 2020 mit Technion Research & Development Foundation Ltd. und Ramot at Tel Aviv University Ltd. geschlossen wurde. Die Unterlizenz positioniert Exo-Top zur Unterstützung der US-Produktion, der klinischen Entwicklung und einer potenziellen Kommerzialisierung naiver Exosomen. Exo-Top zahlte im Rahmen der Unterlizenzvereinbarung keine finanzielle Gegenleistung an NurExone Ltd. Die Unterlizenz begründet keine zusätzlichen Lizenzgebührenverpflichtungen gegenüber Dritten über die bereits im Rahmen der zugrunde liegenden Technologielizenzvereinbarung bestehenden hinaus, einschließlich Mindestlizenzgebührenanforderungen und etwaiger umsatzabhängiger Lizenzgebühren, die gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung zahlbar werden können.

- IBN-Engagement: Ergänzend zur Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. April 2026 wird das Unternehmen kein Engagement mit dem Investor Brand Network eingehen.

Ausblick für 2026

NurExone konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seiner Pipeline exosomenbasierter Therapien, wobei zu den wichtigsten Prioritäten der Abschluss IND-ermöglichender Studien, die Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden sowie die Einleitung erster klinischer Studien am Menschen gehören.

Parallel dazu arbeitet das Unternehmen daran, seine operative Präsenz in den USA über Exo-Top aufzubauen und auszubauen, einschließlich GMP-konformer Produktionskapazitäten, während es Gespräche im Rahmen des BioXtek LOI in Richtung einer potenziellen strategischen Partnerschaft vorantreibt und erste kommerzielle Möglichkeiten für Exosomenprodukte als Teil seiner umfassenderen Kommerzialisierungsstrategie prüft.

Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, erklärte: „Im Jahr 2025 haben wir uns gezielt auf die entscheidenden Schritte konzentriert, um die Risiken bei der Weiterentwicklung von ExoPTEN in Richtung klinischer Entwicklung zu reduzieren. Von der Verfeinerung unseres präklinischen und regulatorischen Pakets und der Weiterentwicklung der Bereitschaft in den Bereichen Chemie, Herstellung und Kontrollen („CMC“) bis hin zur Stärkung unserer operativen US-Strategie und unserer Finanzposition haben wir bedeutende Fortschritte beim Aufbau der Grundlage für die nächste Wachstumsphase erzielt.“

Eran Ovadya, CFO von NurExone, ergänzte: „Unser solides Finanzmanagement und die erfolgreichen Kapitalbeschaffungen in Höhe von etwa 5,9 Mio. US-Dollar im Jahr 2025 haben uns die notwendigen Ressourcen verschafft, um unsere strategischen Prioritäten voranzutreiben. Mit dieser Finanzierung und der fortgesetzten Entwicklung unserer operativen US-Strategie über Exo-Top glauben wir, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um wichtige Entwicklungsmeilensteine zu erreichen und den Fortschritt unserer Programme in Richtung klinischer Studien zu unterstützen.“

Finanzergebnisse für das Gesamtjahr und das vierte Quartal 2025

- Die Forschungs- und Entwicklungskosten (netto) beliefen sich im Jahr 2025 auf 2,64 Mio. US-Dollar, verglichen mit 1,87 Mio. US-Dollar im Jahr 2024. Im vierten Quartal 2025 lagen die Kosten bei 0,62 Mio. US-Dollar, verglichen mit 0,63 Mio. US-Dollar im Vorjahr, was erhöhte Investitionen in präklinische Arbeiten und IND-regulatorische Vorbereitungen widerspiegelt.

- Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen beliefen sich im Jahr 2025 auf 3,69 Mio. US-Dollar, verglichen mit 3,14 Mio. US-Dollar im Jahr 2024. Im vierten Quartal 2025 lagen die Kosten bei 0,72 Mio. US-Dollar, verglichen mit 0,85 Mio. US-Dollar im Vorjahr, was ein fortgesetztes Kostenmanagement bei gleichzeitiger Unterstützung strategischen Wachstums und des Aufbaus der US-Präsenz des Unternehmens widerspiegelt.

- Die Nettofinanzaufwendungen beliefen sich im Jahr 2025 auf 0,06 Mio. US-Dollar, verglichen mit 0,03 Mio. US-Dollar im Jahr 2024. Im vierten Quartal 2025 lagen die Nettofinanzaufwendungen bei 0,06 Mio. US-Dollar, unverändert gegenüber dem Vorjahr.

- Der Nettoverlust belief sich im Jahr 2025 auf 6,38 Mio. US-Dollar, verglichen mit 5,04 Mio. US-Dollar im Jahr 2024. Im vierten Quartal 2025 betrug der Nettoverlust 1,40 Mio. US-Dollar, verglichen mit 1,55 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

- Liquiditätslage: Zum 31. Dezember 2025 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel und Äquivalente in Höhe von insgesamt 2,14 Mio. US-Dollar, verglichen mit 0,70 Mio. US-Dollar zum 31. Dezember 2024. Dieser deutliche Anstieg ist in erster Linie auf Kapitalzuflüsse aus der vollständigen Ausübung ausstehender Optionsscheine im vierten Quartal sowie auf die Privatplatzierungen im Jahr 2025 zurückzuführen.

- Das Unternehmen befindet sich weiterhin in der Forschungs- und Entwicklungsphase und hat noch keine Produkte kommerzialisiert oder Umsätze erzielt. Zum 31. Dezember 2025 wies das Unternehmen einen kumulierten Verlust von 25,48 Mio. US-Dollar auf.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSXV, OTCQB und in Frankfurt gelistetes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt, ExoPTEN, hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial zur Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervverletzungen unterstützen. Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Erlangung des Orphan-Drug-Status, erleichtern den Fahrplan des Unternehmens in Richtung klinischer Studien in den USA und Europa. Im kommerziellen Bereich wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimal-invasiven, zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine nordamerikanischen Aktivitäten und Wachstumsstrategie zu verankern.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie bitte „Who is NurExone?“, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

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Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

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Telefon: 212-845-4200

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Dr. Eva Reuter

Investor Relations – Deutschland

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E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Soweit möglich wurden Wörter wie „kann“, „wird“, „sollte“, „könnte“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „Potenzial“ oder die Verneinung oder andere Abwandlungen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Formulierungen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die CMC-Aktivitäten des Unternehmens sowie die Produktions- und Qualitätsbereitschaft; potenzielle IND-ermöglichende Schritte und den Zeitpunkt/Beginn klinischer Studien; die Skalierung der Produktion und den Aufbau kleiner klinischer Produktionskapazitäten in Israel; die Bewertung einer potenziellen operativen Entwicklung in den USA über Exo-Top Inc.; die Verhandlung, den Zeitpunkt und den möglichen Abschluss einer endgültigen Vereinbarung oder Transaktion, die sich aus dem BioXtek LOI ergibt, sowie die erwarteten Vorteile und den Zeitplan einer strategischen Produktionszusammenarbeit in Florida; sowie die Genehmigung durch die TSXV und den Leistungsumfang von Russo; und die NurExone-Plattformtechnologie, die neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimal-invasiver, zielgerichteter Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

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Die Nurexone Biologic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,65 % und einem Kurs von 0,390CAD auf Tradegate (16. April 2026, 18:47 Uhr) gehandelt.