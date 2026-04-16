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    ASML Holding NV NY Aktie deutlicher Kursrutsch - -4,77 % - 16.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die ASML Holding NV NY Aktie bisher Verluste von -4,77 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ASML Holding NV NY Aktie.

    Besonders beachtet! - ASML Holding NV NY Aktie deutlicher Kursrutsch - -4,77 % - 16.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    ASML Holding NV ist führender Anbieter von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind EUV- und DUV-Belichtungsmaschinen, ergänzt um Software und Services. ASML besitzt eine Quasi-Monopolstellung bei EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Kundenbindung zu TSMC, Samsung, Intel.

    Wie hat sich die ASML Holding NV NY-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die ASML Holding NV NY Aktie ist bisher um -4,77 % auf 1.197,50 gefallen. Das sind -60,00  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der ASML Holding NV NY Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,95 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,77 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ASML Holding NV NY in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,66 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding NV NY Aktie damit um -0,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,32 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ASML Holding NV NY auf +31,79 %.

    Während ASML Holding NV NY deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,52 %.

    ASML Holding NV NY Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,61 %
    1 Monat +2,32 %
    3 Monate +5,66 %
    1 Jahr +100,41 %
    Stand: 16.04.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur ASML Holding NV NY Aktie

    Es gibt 385 Mio. ASML Holding NV NY Aktien. Damit ist das Unternehmen 464,43 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 16.04.2026


    Top- und Flop-Aktien am 16.04.2026 im US Tech 100.

    Börsen Update USA - 16.04. - US Tech 100 stark +0,39 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    ASML Aktienanalyse: Der wichtigste KI-Gewinner Europas? (Q1 2026 Update)


    Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der ASML Aktie nach den Quartalszahlen.

    So schlagen sich die Wettbewerber von ASML Holding NV NY

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,92 %. Canon notiert im Plus, mit +0,57 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,46 %.

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    Ob die ASML Holding NV NY Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding NV NY Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ASML Holding NV NY

    -4,77 %
    -0,61 %
    +2,32 %
    +5,66 %
    +100,41 %
    +99,75 %
    +126,21 %
    +4.549,04 %
    ISIN:USN070592100WKN:A1J85V
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    Verfasst von Markt Bote
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