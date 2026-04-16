Kutcho Copper gibt Änderungen im Board of Directors bekannt

Vancouver, B.C., 7. April 2026 / IRW-Press / Kutcho Copper Corp. (TSXV: KC) (OTC: KCCFF) („Kutcho Copper“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Berufung von Keith Peck zum Chairman des Unternehmens bekannt zu geben.

Vince Sorace, President und CEO von Kutcho Copper, sagte: „Wir begrüßen den Beitritt von Herrn Peck zum Team von Kutcho Copper. Seine umfassenden Erfahrungen und Kompetenzen kommen dem Unternehmen gerade recht, da es plant, die nächste Wachstumsphase einzuleiten und eine positive Baugenehmigung zu erwirken.“

Keith Peck erklärte: „Es ist mir eine Ehre, die Rolle des Chairman des Unternehmens zu übernehmen, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Bill Bennet, der künftig die Rolle des Chairman Emeritus übernehmen wird, in der er als Mitglied des Boards weiterhin wertvollen Rat geben kann. Wir gehen davon aus, dass das Jahr 2026 für das Unternehmen von bedeutenden Fortschritten geprägt sein wird, da wir uns mit einem hochgradigen, kostengünstigen Kupfer-Zink-Erschließungsprojekt in der Machbarkeitsphase, das in einer führenden Jurisdiktion liegt, in einer einzigartigen Position befinden. Da sich Kanada nun auf kritische Mineralien, einschließlich Kupfer, konzentriert, freuen wir uns darauf, mehrere Möglichkeiten zu erkunden, sowohl strategisch als auch bei der Erschließung des Wertpotenzials des Projekts Kutcho.“

Herr Peck verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Investmentbanking und berät sowohl öffentliche als auch private Unternehmen bei komplexen Beteiligungsfinanzierungen, Gutachten, Unternehmensumstrukturierungen, Übernahmeangeboten und Unternehmensbewertungen. Im Laufe seiner Karriere hatte er leitende Positionen inne, darunter Vice-President und Direktor bei RBC Dominion Securities Inc., First Marathon Securities Inc. sowie Vice-Chairman bei Yorkton Securities Inc., wo er aktiv an der Beratung wachstumsorientierter Rohstoffunternehmen bei Transformationstransaktionen beteiligt war.

Herr Peck hatte auch zahlreiche Board-Positionen in der Bergbauindustrie inne, darunter Chairman von Orezone Gold Corp. (Burkina Faso), wo er eine umfassende strategische und unternehmensweite Überprüfung leitete, was schließlich zu einer neuen Unternehmensführung, einer präzisierten strategischen Ausrichtung und dem erfolgreichen Abschluss einer von Resource Capital Funds (RCF) angeführten Aktienfinanzierung in Höhe von 40 Millionen $ führte. Seine Erfahrung in Aufsichtsgremien umfasst unter anderem die Tätigkeit als Chairman des Prüfungsausschusses und des Corporate-Governance-Ausschusses von Bluestone Resources Inc. (Guatemala), als Vorsitzender des Vergütungsausschusses und Mitglied des Prüfungsausschusses von Timmins Gold Inc. (Mexiko) sowie als Chairman des unabhängigen Ausschusses von Benchmark Metals Inc. im Rahmen seiner Fusion mit Thesis Gold Inc. Als Executive Chairman von Camino Minerals Corp. (Peru) strukturierte er das Earn-in durch Nittetsu Mining Co. Ltd. für das Explorationsprojekt Los Chapitos und leitete anschließend den gemeinsamen Erwerb von 100 % der baureifen Lagerstätte Puquios (Chile) von Denham Capital Management LP durch Camino (50 %) und Nittetsu (50 %).