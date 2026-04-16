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    Kutcho Copper gibt Berufung von Board-Mitglied bekannt

    Kutcho Copper gibt Berufung von Board-Mitglied bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, B.C., 15. April 2026. Kutcho Copper Corp. (TSXV: KC) (OTC: KCCFF) („Kutcho Copper“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Berufung von Jody Shimkus zur Direktorin des Unternehmens bekannt zu geben.

     

    Vince Sorace, President und CEO von Kutcho Copper, sagte: „Wir begrüßen den Beitritt von Frau Shimkus zum Team von Kutcho Copper. Ihre Expertise, Erfahrung und ihr umfangreiches Wissen in den Bereichen Umweltpolitik und Regulierungsfragen sind für das Unternehmen von entscheidendem Wert, da wir planen, das Projekt Kutcho durch den Genehmigungsprozess zu einer positiven Bauentscheidung zu führen.“

     

    Jody Shimkus erklärte: „Ich freue mich, dem Board von Kutcho Copper beizutreten. Dies ist ein spannendes Projekt, das eine hervorragende Gelegenheit bietet, eine neue Mine in der Provinz BC zu einer Zeit voranzutreiben, in der die Erschließung kritischer Mineralien für die moderne Wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist.“

     

    Jody Shimkus ist erfahrene Expertin für Umweltpolitik und Regulierungsfragen mit über 35 Jahren Erfahrung im privaten und öffentlichen Sektor. Jody verfügt über umfangreiche Kenntnisse bei der Verwaltung politisch sensibler und komplexer Projekte, die eine intensive Zusammenarbeit mit indigenen Gruppen und Interessengruppen erfordern.

     

    Sie ist derzeit President von JMS Consulting Inc. und berät Bergbauunternehmen bei behördlichen Genehmigungen, einschließlich aller Phasen der Minenentwicklung von der Exploration über den Bau bis hin zum Betrieb. Jody ist Chair des Governance Committee von Thesis Gold & Silver.

     

    Zuvor war Jody Assistant Deputy Minister beim Ministry of the Environment, Ministry of Natural Resource Operations und dem Ministry of Mines. Sie war an Vertragsverhandlungen in British Columbia und im Yukon beteiligt und leitete die Umsetzung der ersten Vereinbarungen zur Einnahmenteilung aus Rohstoffvorkommen für Bergbauprojekte in British Columbia.

     

    Sie hat einen BA-Abschluss von der University of Winnipeg, einen Master in Public Administration der University of Manitoba und Zertifikate in Sustainable Capitalism and ESG und Sustainable Capitalism for Directors, beide von der University of California, Berkeley School of Law.

     

    Das Unternehmen gibt außerdem die Gewährung von 1.000.000 Aktienoptionen an leitende Angestellte und Direktoren des Unternehmens bekannt, wobei jede Option innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren zu einem Preis von 0,365 $ pro Aktie ausgeübt werden kann. Aktienoptionen können nach Festlegung durch das Board of Directors bestimmten Unverfallbarkeitsbedingungen unterliegen. Die Optionen wurden gemäß den Bestimmungen des aktuellen Aktienoptionsplans des Unternehmens gewährt.

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