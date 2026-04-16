Netflix-Aktie fällt nach Enttäuschung über Gewinnprognose

Im vergangenen Quartal steigerte Netflix den Umsatz im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Dollar. Unter dem Strich stieg der Gewinn um fast 83 Prozent 5,28 Milliarden Dollar. Pro Aktie gerechnet verdiente Netflix 1,23 Dollar - und übertraf damit deutlich die durchschnittliche Analystenprognose von 76 Cent pro Aktie.

LOS GATOS (dpa-AFX) - Netflix hat die Wall Street mit seiner Gewinnprognose enttäuscht. Die Aktie fiel am Donnerstag im nachbörslichen US-Handel um mehr als neun Prozent. Der Streaming-Riese sagte für das laufende Quartal einen operativen Gewinn von 78 US-Cent je Aktie voraus, während Analysten im Schnitt mit einer Prognose von 84 Cent gerechnet hatten. Anleger reagierten empfindlich. Denn sie waren von höheren Gewinnen nach der Aufgabe von Netflix im Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers ausgegangen.

Langjähriger Chef Verlässt Verwaltungsrat



Bei der Vorlage der Quartalszahlen gab Netflix auch bekannt, dass der Mitgründer und langjährige Chef Reed Hastings den Verwaltungsrat verlassen wird. Dieser werde sich bei Ablauf seines Mandats im Juni nicht mehr zur Wiederwahl stellen, hieß es.

Netflix hatte im vergangenen Jahr die Übernahme des Studio- und Streaminggeschäfts von Warner Brothers vereinbart. Doch dann preschte der Rivale Paramount mit einem hohen Angebot für den gesamten Konzern Warner Bros. Discovery vor - und Netflix gab auf, statt mit einem höheren Preis zu kontern./so/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,90 % und einem Kurs von 84,12 auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 22:45 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -3,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,41 %. Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 353,06 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,13USD. Von den letzten 8 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +12,00 %/+59,66 % bedeutet.



