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    Drägerwerk Q1 2026 Earnings Soar Beyond Expectations

    Preliminary Q1 2026 figures point to solid top-line growth, stronger profitability and robust order intake, while the full-year outlook remains unchanged.

    Drägerwerk Q1 2026 Earnings Soar Beyond Expectations
    Foto: Drägerwerk AG
    • Correction / preliminary Q1 2026 figures: net sales rose 6.9% (net of currency effects) to around EUR 756 million (3 months 2025: EUR 730.3 million).
    • Both divisions grew: Medical sales ~EUR 418 million (+5.4% net of FX) and Safety sales ~EUR 338 million (+8.8% net of FX).
    • EBIT increased sharply to ~EUR 18 million (3 months 2025: EUR 0.4 million); EBIT margin ~2.4% (vs 0.1%); gross margin improved to ~46.3%.
    • Functional expenses fell by ~EUR 2.7 million to ~EUR 331 million, partly due to a prior-year one‑off employee payment in Germany.
    • Order intake rose 3.4% (net of FX) to ~EUR 865 million; Medical orders ~EUR 480 million (+5.2%), Safety orders ~EUR 385 million (+1.2% net of FX).
    • Forecast for 2026 unchanged: expected net sales growth of 1.0–5.0% (2.0–6.0% net of FX) and an expected EBIT margin of 5.0–7.5%; full Q1 results to be published April 30, 2026.

    The price of Draegerwerk at the time of the news was 98,00EUR and was up +2,46 % compared with the previous day.
    At this time, the index SDAX was at 17.944,11PKT (+0,79 %).


    Draegerwerk

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    +29,79 %
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    +2.473,53 %
    ISIN:DE0005550636WKN:555063
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