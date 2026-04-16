Drägerwerk Q1 2026 Earnings Soar Beyond Expectations
Preliminary Q1 2026 figures point to solid top-line growth, stronger profitability and robust order intake, while the full-year outlook remains unchanged.
Foto: Drägerwerk AG
- Correction / preliminary Q1 2026 figures: net sales rose 6.9% (net of currency effects) to around EUR 756 million (3 months 2025: EUR 730.3 million).
- Both divisions grew: Medical sales ~EUR 418 million (+5.4% net of FX) and Safety sales ~EUR 338 million (+8.8% net of FX).
- EBIT increased sharply to ~EUR 18 million (3 months 2025: EUR 0.4 million); EBIT margin ~2.4% (vs 0.1%); gross margin improved to ~46.3%.
- Functional expenses fell by ~EUR 2.7 million to ~EUR 331 million, partly due to a prior-year one‑off employee payment in Germany.
- Order intake rose 3.4% (net of FX) to ~EUR 865 million; Medical orders ~EUR 480 million (+5.2%), Safety orders ~EUR 385 million (+1.2% net of FX).
- Forecast for 2026 unchanged: expected net sales growth of 1.0–5.0% (2.0–6.0% net of FX) and an expected EBIT margin of 5.0–7.5%; full Q1 results to be published April 30, 2026.
The price of Draegerwerk at the time of the news was 98,00EUR and was up +2,46 % compared with the previous day.
At this time, the index SDAX was at 17.944,11PKT (+0,79 %).
+2,46 %
+2,83 %
+12,80 %
+23,04 %
+63,21 %
+132,54 %
+29,79 %
+73,23 %
+2.473,53 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte