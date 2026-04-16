JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,30 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Zugherstellers für das beendete Geschäftsjahr und die Prognose für das neu angelaufene wertete Akash Gupta am Donnerstag als Rückschlag. Im Aktienkurs sei dies aber bereits berücksichtigt./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:21 / BST
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Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,58 % und einem Kurs von 19,68EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34,30
Kursziel alt: 34,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34,30
Kursziel alt: 34,30
Währung: EUR
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