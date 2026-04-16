RBC stuft RIO TINTO auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6400 Pence belassen. Ben Davis reflektierte in seinen aktualisierten Schätzungen für den Rohstoffkonzern die Auswirkungen des Zyklons Narell auf die Eisenerzlieferungen. Er rechnet mit einer teilweisen Erholung verlorener Tonnen im Verlauf des Jahres, somit änderten sich seine Jahresschätzungen nur minimal, wie er am Donnerstag schrieb./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:13 / EDT
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Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 84,66EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
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