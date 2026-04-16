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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 34,30 Euro

    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 34,30 Euro
    Foto: Charles LIMA - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,30 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Zugherstellers für das beendete Geschäftsjahr und die Prognose für das neu angelaufene wertete Akash Gupta am Donnerstag als Rückschlag. Im Aktienkurs sei dies aber bereits berücksichtigt./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:21 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie

    Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,58 % und einem Kurs von 19,68 auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um -22,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alstom bezifferte sich zuletzt auf 9,09 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +21,97 %/+72,79 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 34,30 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,30, was eine Steigerung von +51,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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