JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 34,30 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,58 % und einem Kurs von 19,68 auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um -22,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,26 %.

Die Marktkapitalisierung von Alstom bezifferte sich zuletzt auf 9,09 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +21,97 %/+72,79 % bedeutet.