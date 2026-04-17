Die World Food Travel Association ruft den Welttag des kulinarischen Erbes ins Leben, um bedrohte kulinarische Traditionen zu bewahren

LONDON, 17. April 2026 /PRNewswire/ -- Angesichts der Globalisierung, der industriellen Standardisierung und der sich wandelnden Verbrauchergewohnheiten, die die traditionellen Ernährungsgewohnheiten unter zunehmenden Druck setzen, hat die World Food Travel Association (WFTA) heute den World Culinary Heritage Day ins Leben gerufen - eine jährliche weltweite Veranstaltung, die jedes Jahr am 18. April stattfindet und der Feier und dem Schutz der kulinarischen Traditionen gewidmet ist, die Gemeinschaften, Identitäten und Reiseziele auf der ganzen Welt prägen. Die Veranstaltung ist aus dem World Food Travel Day hervorgegangen, den die WFTA seit acht Jahren organisiert. Die neue Marke spiegelt eine breitere Mission und eine größere globale Anziehungskraft wider - der Schwerpunkt wird von kulinarischen Reisen auf das kulinarische Erbe selbst verlagert - und macht den Tag für Gemeinden, Medien und politische Entscheidungsträger weltweit verständlicher.

Der neue jährliche Gedenktag am 18. April ruft Gemeinden und Reiseziele in aller Welt dazu auf, die Menschen und Praktiken zu würdigen, die gefährdete Ernährungstraditionen am Leben erhalten.

Von Familienrezepten und handwerklichen Herstellungsverfahren bis hin zu regionalen Zutaten und altehrwürdigen Kochtechniken - das kulinarische Erbe ist eine der zugänglichsten und aussagekräftigsten Ausdrucksformen der Kultur - und doch ist es im Verschwinden begriffen. Auf der Grundlage einer vergleichenden Untersuchung von 29 Ländern schätzt die WFTA, dass etwa 13 % der traditionellen kulinarischen Praktiken verschwunden oder extrem gefährdet sind - ein Verlust, der immer schneller voranschreitet. Die Menschen, die diese Traditionen bewahren - Bauern, Fischer, Erzeuger, Köche und lokale Gemeinschaften - bleiben allzu oft unsichtbar.

„Kulinarisches Erbe ist nicht einfach nur das, was auf dem Teller liegt - es geht um die Großmutter, deren Rezept seit Generationen weitergegeben wird, um den Bauern, der ein fast vergessenes Getreide anbaut, um die Fischereigemeinschaft, deren Techniken der geschriebenen Geschichte vorausgehen", so Erik Wolf, Executive Director der World Food Travel Association. „Diese Traditionen verschwinden schneller, als wir sie dokumentieren können. Der Welttag des kulinarischen Erbes ist ein weltweiter Aufruf, ihren Wert zu erkennen, bevor es zu spät ist."

Teilnehmen kann jeder, egal wo - von Hobbyköchen und Köchen bis hin zu Tourismusverbänden, Bildungseinrichtungen und kulturellen Organisationen:

Wie man sich beteiligt

Teilen Sie ein Foto oder ein kurzes Video von einem traditionellen Gericht, einer Zutat, einer kulinarischen Tradition oder einem kulinarischen Erlebnis

Erzählen Sie die Geschichte dahinter - die kulturellen Wurzeln, die persönliche Bedeutung oder die Bedeutung für die Gemeinschaft

Würdigung der Menschen, Macher oder Gemeinschaften, die die Tradition am Leben erhalten

Verwenden Sie den offiziellen Hashtag #CulinaryHeritageDay

Eine Geschichte. Ein Gericht. Eine Tradition. Geben Sie es weiter.

Der Welttag des kulinarischen Erbes zielt darauf ab, das kulinarische Erbe als wesentliche Säule der kulturellen Identität, des nachhaltigen Tourismus und der lokalen Wirtschaft zu etablieren und die nächste Generation zu inspirieren, die Traditionen zu schützen, die jeden Ort unersetzlich machen.

Der Welttag des kulinarischen Erbes ist die Vorzeigeinitiative der Bewegung Taste of Place. Schließen Sie sich der Bewegung unter JoinTasteofPlace.org an.

Medienkontakt

Erik Wolf, Geschäftsführer

World Food Travel Association

help@worldfoodtravel.org

WorldFoodTravel.org

Über die World Food Travel Association

Die 2001 gegründete World Food Travel Association (WFTA) ist die weltweit führende Autorität im Bereich des Lebensmittel- und Getränketourismus und betreut Fachleute, Reiseziele und Unternehmen in mehr als 100 Ländern. Mit ihrer Bewegung „Taste of Place" setzt sich die WFTA für den Schutz und die Förderung der kulinarischen Traditionen ein, die Gemeinden auf der ganzen Welt prägen. WorldFoodTravel.org

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