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    Ihre wichtigsten Termine

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    Ally Financial, State Street, Ericsson und Autoliv legen frische Q1-Zahlen vor!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Ally Financial, State Street, Ericsson und Autoliv legen frische Q1-Zahlen vor!
    Foto: Matthias Oesterle - ZUMA Press Wire

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Schweden: Autoliv, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweden: Ericsson, Q1-Zahlen
    09:30 Uhr, Frankreich: Hermes, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Österreich: Erste Group Bank, Hauptversammlung
    13:30 Uhr, USA: Ally Financial, Q1-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: State Street, Q1-Zahlen
    15:00 Uhr, USA: Boeing, Hauptversammlung

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    Konjunkturdaten

    10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 2/26
    10:00 Uhr, Italien: Handels- und Leistungsbilanz 2/26
    11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 2/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 17.04.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    02:00USAUSAIWF Treffen
    11:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Breeden spricht
    18:30USAUSAFOMC Mitglied Daly Rede
    20:00USAUSAFed-Mitglied Waller spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    09:00 WebinarWH SelfInvest: Bulle & Bär im Visier - Live von der INVEST 2026
    09:00 WebinarWH SelfInvest: André Stagge | Trump, Zölle und Zinsen: Die besten Strategien für Anleger in einer volatilen Zeit
    10:00 WebinarWH SelfInvest: Vincenzo Zinnà | Absicherung eines Portfolios oder einer Futures-Position
    11:00 WebinarWH SelfInvest: Bastian Galuschka | Trading für Berufstätige: Mit System zu den stärksten Trendaktien 2026
    alle Webinare anzeigen »

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