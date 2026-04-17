Ihre wichtigsten Termine
Ally Financial, State Street, Ericsson und Autoliv legen frische Q1-Zahlen vor!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Schweden: Autoliv, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Schweden: Ericsson, Q1-Zahlen
09:30 Uhr, Frankreich: Hermes, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Österreich: Erste Group Bank, Hauptversammlung
13:30 Uhr, USA: Ally Financial, Q1-Zahlen
13:30 Uhr, USA: State Street, Q1-Zahlen
15:00 Uhr, USA: Boeing, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 2/26
10:00 Uhr, Italien: Handels- und Leistungsbilanz 2/26
11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 2/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 17.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:00 USA IWF Treffen 11:00 GBR BoE-Mitglied Breeden spricht 18:30 USA FOMC Mitglied Daly Rede 20:00 USA Fed-Mitglied Waller spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|09:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Bulle & Bär im Visier - Live von der INVEST 2026
|09:00
|Webinar
|WH SelfInvest: André Stagge | Trump, Zölle und Zinsen: Die besten Strategien für Anleger in einer volatilen Zeit
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Vincenzo Zinnà | Absicherung eines Portfolios oder einer Futures-Position
|11:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Bastian Galuschka | Trading für Berufstätige: Mit System zu den stärksten Trendaktien 2026
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Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin
Die Autoliv Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 111,3USD auf NYSE (17. April 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.