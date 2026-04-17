Top-News! Wasserstoff-Wunder und Drohnen-Abwehr: Starten Plug Power, DroneShield und First Hydrogen jetzt richtig durch? Die Welt verändert sich gerade stark. Wegen den globalen Krisen und dem Wunsch nach mehr Unabhängigkeit bei der Energieversorgung rücken erneuerbare Energien wieder in den Fokus des Anlegerinteresses. Während manche Unternehmen eher an Stärke …



