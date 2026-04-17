Top-News! Wasserstoff-Wunder und Drohnen-Abwehr: Starten Plug Power, DroneShield und First Hydrogen jetzt richtig durch?
Die Welt verändert sich gerade stark. Wegen den globalen Krisen und dem Wunsch nach mehr Unabhängigkeit bei der Energieversorgung rücken erneuerbare Energien wieder in den Fokus des Anlegerinteresses. Während manche Unternehmen eher an Stärke …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Die Welt verändert sich gerade stark. Wegen den globalen Krisen und dem Wunsch nach mehr Unabhängigkeit bei der Energieversorgung rücken erneuerbare Energien wieder in den Fokus des Anlegerinteresses. Während manche Unternehmen eher an Stärke verlieren, gewinnen drei Firmen an Bedeutung. Sie sind zwar sehr verschieden, verfolgen aber dasselbe Ziel: In ihrer Branche technisch führend zu sein. Dabei geht es um staatliche Aufträge im Bereich Wasserstoff, moderne Verteidigungstechnik und neuartige Roboter, die mit Wasserstoff betrieben werden. Besonders eine Aktie könnte nach einer ruhigen Phase und neuen Investitionen bald stark ansteigen, ähnlich wie schon im letzten Jahr. Wer genau hinschaut, erkennt eventuell die Anzeichen für eine mögliche Erholung. Wir schauen uns die drei Unternehmen genauer an, die in den nächsten Monaten an der Börse eine wichtige Rolle spielen könnten.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte