Nordex-Aktie verkaufen? Verbio im Analystencheck! Dividenden-Perle RE Royalties vor Neubewertung!
Paukenschlag bei RE Royalties. Das Management zieht Konsequenzen aus der klaren Unterbewertung und prüft alle strategischen Optionen bis zum Verkauf. Der Schritt ist richtig, denn die Dividendenrendite von rund 10 % ist eigentlich viel zu hoch. Die …
Foto: esg-aktien.de
Paukenschlag bei RE Royalties. Das Management zieht Konsequenzen aus der klaren Unterbewertung und prüft alle strategischen Optionen bis zum Verkauf. Der Schritt ist richtig, denn die Dividendenrendite von rund 10 % ist eigentlich viel zu hoch. Die Aktie müsste deutlich höher stehen. Kommt jetzt die Neubewertung? Welche Kräfte manchmal freigesetzt werden, haben Nordex und Verbio gezeigt. Beide Aktien sind in den vergangenen Monaten extrem gut gelaufen. Doch jetzt senken Analysten den Daumen. Bei Nordex sinkt der Auftragseingang. Bei den Analystenstimmen zu Verbio fällt etwas Kurioses auf.
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