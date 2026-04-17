Nordex-Aktie verkaufen? Verbio im Analystencheck! Dividenden-Perle RE Royalties vor Neubewertung! Paukenschlag bei RE Royalties. Das Management zieht Konsequenzen aus der klaren Unterbewertung und prüft alle strategischen Optionen bis zum Verkauf. Der Schritt ist richtig, denn die Dividendenrendite von rund 10 % ist eigentlich viel zu hoch. Die …



