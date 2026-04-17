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    Bundespresseball mit Steinmeier in Berlin

    Für Sie zusammengefasst
    • Rund 2.300 Gäste beim 73. Bundespresseball im Adlon
    • Eröffnet von Bundespräsident Steinmeier und Ehefrau
    • Motto: Für die Demokratie und Pressefreiheit stärken
    Bundespresseball mit Steinmeier in Berlin
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Rund 2.300 Politiker, Journalisten, Medienmanager und Wirtschaftsvertreter treffen sich am Freitagabend (18.00 Uhr) im Berliner Hotel Adlon zum 73. Bundespresseball. Eröffnet wird der Ball wie in den vergangenen Jahren von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender. Vermisst wird hingegen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der bislang nicht zusagte - vor seiner Zeit als Bundeskanzler kam er immer gern.

    Der Abend in dem Hotel am Brandenburger Tor steht unter dem Motto: "Für die Demokratie. Pressefreiheit stärken." Angesichts der Wahlerfolge demokratiefeindlicher Kräfte sei dieses Thema aktueller denn je, teilte die Bundespressekonferenz, der Zusammenschluss der Hauptstadt-Journalisten, als Veranstalter mit.

    Der Bundespresseball, der schon zu Zeiten des Regierungssitzes in Bonn beliebt war, bietet diverse Tanzflächen, Bars und Buffets. Abendkleid und Smoking sind Pflicht - auch wenn sich keineswegs alle Besucher daran halten./rab/DP/he





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    Bundespresseball mit Steinmeier in Berlin Rund 2.300 Politiker, Journalisten, Medienmanager und Wirtschaftsvertreter treffen sich am Freitagabend (18.00 Uhr) im Berliner Hotel Adlon zum 73. Bundespresseball. Eröffnet wird der Ball wie in den vergangenen Jahren von Bundespräsident …
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