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    Westliche Partner beraten über Mission in Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankreich und Großbritannien rufen Hormuskonferenz
    • USA Israel und Iran nicht zur Konferenz eingeladen
    • Deutschland bietet Minenjagd und Luftaufklärung an
    Westliche Partner beraten über Mission in Straße von Hormus
    Foto: Emphyrio - pixabay

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreich und Großbritannien organisieren an diesem Freitag (14.00 Uhr) eine Konferenz für eine mögliche Mission westlicher Partner in der Straße von Hormus. Zu den vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer geleiteten Beratungen werden auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Paris erwartet. Andere Teilnehmer sollen zugeschaltet werden. Die kriegführenden Länder USA, Israel und Iran sind nicht eingeladen.

    Bei dem Treffen soll ein multinationaler Plan zur Sicherung der internationalen Schifffahrt nach dem Iran-Krieg erarbeitet werden. Ziel ist es, eine freie Schifffahrt in der Straße von Hormus wieder herzustellen, sobald die Sicherheitslage das zulässt. Nach Kriegsbeginn hatte Teheran die für den internationalen Ölhandel wichtige Meerenge durch Drohungen und Beschuss von Tankern und Frachtschiffen faktisch blockiert, was die Preise für Energie in die Höhe trieb und die Weltwirtschaft belastet. Parallel dazu hat der Iran versucht, ein Mautsystem für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus einzuführen.

    Kanzler Merz will bei den Beratungen in Paris ein konkretes Angebot für eine deutsche Beteiligung machen. So soll die Bundeswehr für eine solche Mission nach einem Ende der Kampfhandlungen Minenjagdboote, ein Begleitschiff und Luftaufklärung bereitstellen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr./evs/DP/he





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