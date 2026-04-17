Piloten der Lufthansa streiken auch am Freitag
- Piloten streiken fünften Tag in Folge und Ausfälle
- Lufthansa und Tochter Cityline betroffen am Freitag
- Tarifkonflikt um Betriebsrenten und Gehälter
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Lufthansa setzen die Piloten am Freitag ihren Streik im laufenden Tarifkonflikt fort. Es ist der fünfte Streiktag in Folge. An vier Tagen davon waren Pilotinnen und Piloten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, an zwei Tagen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter.
Am Freitag sind die Lufthansa und ihre Tochtergesellschaft Cityline betroffen, wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit ankündigte. Deshalb sind abermals zahlreiche Flugausfälle zu erwarten. Am Donnerstag wurden Hunderte Flüge annulliert.
In den Tarifverhandlungen geht es bei den Lufthansa- und Cargo-Piloten um höhere Beiträge des Arbeitgebers zu den Betriebsrenten, während bei der Cityline um höhere Gehälter gestritten wird./brd/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 7,64 auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -3,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,16 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -21,53 %/+17,71 % bedeutet.
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Frankfurt am Main - Das Management der Lufthansa-Gruppe greift angesichts der massiven Streikwelle zu einer harten Maßnahme. Der Betrieb von Lufthansa Cityline wird mit sofortiger Wirkung eingestellt, wie aus einer internen Information hervorgeht, über die das "Handelsblatt" (Freitagsausgabe) berichtet. Danach werden alle Beschäftigten bis auf wenige Ausnahmen freigestellt.
"Wir mussten nach umfänglicher Prüfung den Beschluss fassen, den Cityline-Flugbetrieb vorerst bis auf Weiteres temporär stillzulegen", heißt es in dem Schreiben. Das bedeute, dass bis auf Weiteres keine Flüge mehr durchgeführt werden. "Alle betroffenen Mitarbeiter im Cockpit und in der Kabine werden widerruflich - bis auf wenige Ausnahmen - freigestellt."
Man muss sich das einfach mal reinziehen, ein Unternehmen feiert seinen 100. Geburtstag und hat alle möglichen Gäste eingeladen u.a. den Bundeskanzler und viele Beschäftigte streiken. Das kann man sich nicht ausdenken. So was ist unsäglich peinlich und was will man mit solchen Gewerkschaften und Mitarbeitern?