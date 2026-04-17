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    Libanesen feiern Start der Waffenruhe

    Für Sie zusammengefasst
    • Waffenruhe löst in Beirut Freudenbekundungen aus
    • Über eine Million Vertriebene kehren Richtung Süden
    • Armee und Hisbollah mahnen zu Vorsicht bei Rückkehr
    Libanesen feiern Start der Waffenruhe
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BEIRUT (dpa-AFX) - Der Beginn der Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah hat im Libanon für Freudenbekundungen gesorgt. In der Hauptstadt Beirut feuerten Menschen Schüsse in die Luft ab. Am Himmel zeichneten sich deren Spuren ab, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Über der gesamten Stadt waren immer wieder auch laute Knallgeräusche zu hören. Laut lokalen Medien handelte es sich dabei um Freudenschüsse, unter anderem mutmaßlich von Panzerabwehrraketen.

    In den während des Kriegs schwer getroffenen südlichen Beiruter Vororten feierten Menschen auf den Straßen, wie Augenzeugen berichteten. Sie tanzten und jubelten zusammen.

    Lokalen Medienberichten zufolge machten sich mit Beginn der Waffenruhe auch zahlreiche Menschen bereits auf in Richtung Süden des Landes. Mehr als eine Million Menschen waren durch den Krieg zwischen der Hisbollah und Israel vertrieben worden. In sozialen Medien wurden Videos von vollen Straßen in Richtung Süden geteilt, unter anderem aus der Küstenstadt Sidon.

    Auf den Straßen waren Autokorsos unterwegs, Insassen schwangen Fahnen. Sowohl die libanesische Armee als auch die Hisbollah hatten die Bewohner und Vertriebenen zuvor zur Vorsicht und Zurückhaltung bei einer Rückkehr in den Süden gewarnt./arj/DP/zb






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    Libanesen feiern Start der Waffenruhe Der Beginn der Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah hat im Libanon für Freudenbekundungen gesorgt. In der Hauptstadt Beirut feuerten Menschen Schüsse in die Luft ab. Am Himmel zeichneten sich deren Spuren ab, wie eine …
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