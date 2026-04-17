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    Guterres ruft Israel und Hisbollah zur Einhaltung der Waffenruhe auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Guterres fordert Respekt für Trumps Waffenruhe
    • Hoffnung auf Verhandlungen und Resolution 1701
    • Resolution 1701 verlangt Entwaffnung und Abzug
    Guterres ruft Israel und Hisbollah zur Einhaltung der Waffenruhe auf
    Foto: Siarhei - 356130783

    NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres ruft Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz auf, die von US-Präsident Donald Trump verkündete Waffenruhe uneingeschränkt zu respektieren. Das teilte sein Sprecher Stéphane Dujarric in New York mit. Guterres hoffe, dass diese Waffenruhe den Weg für Verhandlungen und die vollständige Umsetzung der Resolution 1701 des Sicherheitsrats ebnen werde, um eine langfristige Lösung des Konflikts zu erreichen.

    Trump hatte am Donnerstag eine zehntägige Waffenruhe nach Gesprächen mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun angekündigt - die Hisbollah war daran nicht beteiligt. Im Libanon feierten am frühen Freitag zahlreiche Menschen den Beginn der Feuerpause.

    Die UN-Resolution 1701 wurde vom Sicherheitsrat im August 2006 nach dem Libanonkrieg zwischen Israel und der Hisbollah verabschiedet. Sie fordert unter anderem die Entwaffnung aller bewaffneten Gruppen im Libanon und den Rückzug der Hisbollah nördlich des Litani-Flusses.

    Guterres hoffe, dass die Waffenruhe-Vereinbarung zu den laufenden Bemühungen um einen dauerhaften und umfassenden Frieden in der Region beitragen werde, teilte UN-Sprecher Dujarric weiter mit. Trump rechnet nach eigenen Worten mit einer baldigen Einigung im Iran-Krieg. Auch in dem Konflikt gilt derzeit eine Waffenruhe, die zunächst bis Mittwoch dauern soll. Die USA hatten am 28. Februar zusammen mit Israel die Islamische Republik angegriffen./hme/DP/zb





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