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    Russland greift Tschernihiw in der Nordukraine an

    Für Sie zusammengefasst
    • Nächtlicher Angriff auf Tschernihiw, Stromausfall
    • Energieinfrastruktur getroffen und in Brand gesetzt
    • Ziel der Angriffe ist Druck auf die Zivilbevölkerung
    Russland greift Tschernihiw in der Nordukraine an
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Das russische Militär hat in der Nacht die ukrainische Stadt Tschernihiw angegriffen und mehrere Viertel von der Stromversorgung abgeschnitten. Nach Angaben des regionalen Militärverwalters Dmitri Bryschinskyj wurden am frühen Morgen mehrere Objekte der Energieinfrastruktur getroffen und in Brand gesetzt. Vorerst gab es keine Berichte über mögliche Verletzte. Bryschinskyj machte in seiner Mitteilung auf Telegram keine Angaben, welche Waffen bei dem Angriff eingesetzt wurden.

    Erst vor knapp zehn Tagen hatte das russische Militär die Energieversorgung von Tschernihiw schwer getroffen. Knapp 340.000 Kunden blieben damals vorübergehend ohne Strom.

    Russland greift die zivile Infrastruktur der Ukraine massiv an. Ziel dieser Angriffe, durch die es immer wieder Opfer gibt, ist es, die Zivilbevölkerung unter Druck zu setzen./cha/DP/zb





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    dpa-AFX
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