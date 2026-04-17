Regierung zeigt schlechtes Management

AUGSBURG (dpa-AFX) - DGB-Chefin Yadmin Fahimi hat der Bundesregierung ein verheerendes Zeugnis für deren Politikmanagement ausgestellt. "Über so viel Unprofessionalität kann man sich manchmal nur wundern", sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes der "Augsburger Allgemeinen". Das Regierungsmanagement erinnere bisweilen an das Niveau von Schulprojekten.

"Die Bundesregierung hat offensichtlich jenseits aller Sachfragen ein Management-Problem", so Fahimi. Einigen der Politikerinnen und Politikern fehle es offenbar an Erfahrung in der Organisation von Prozessen, in der Schaffung von Vertrauen, in Verhandlungsführung oder im strategischen Denken.