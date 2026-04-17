Hubig
Mehr Schutz vor Kredit-Schuldenfallen
- Große Reform des Verbraucherkreditrechts bundesweit
- Betrifft Millionen und stärkt Verbraucherschutz
- Kreditwürdigkeitsprüfung und Schutz sensibler Daten
BERLIN (dpa-AFX) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig sieht in den geplanten neuen Regeln für Verbraucherkredite einen großen Fortschritt. "Die Reform des Verbraucherkreditrechts ist eines der größten verbraucherpolitischen Gesetzgebungsvorhaben der letzten Jahre und betrifft viele Millionen Menschen", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der Bundestag will die Reform heute beschließen.
Hubig versprach mehr Transparenz und einen besseren Schutz vor Schuldenfallen. Gerade Angebote, bei denen man erst später nach dem Kauf zahlt ("buy now, pay later"), seien immer beliebter geworden. "Es ist höchste Zeit, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher auch bei diesen Geschäften vor Verschuldung schützen. Zu den vielen echten Verbesserungen zählen die neuen Regeln zur Prüfung der Kreditwürdigkeit und zum Schutz sensibler Daten."/hrz/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 27,92 auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +2,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 53,35 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +25,35 %/+43,25 % bedeutet.
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Wieso gelinkt...das Interesse der Unicredit an der coba besteht schon seit Jahren.Wenn ich dann ein Unicredit Angebot bekomme und tel. zur Klärung niemand erreichbar ist,dann hat das schon "Geschmäckle".Die Bundesregierung hat in diesem Fall eindeutig versagt und das trifft auch auf den Zeitpunkt und Preis zu.
Danke Dir, reineckefuchs05!
Läuft….