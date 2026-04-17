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    Hubig

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    Mehr Schutz vor Kredit-Schuldenfallen

    Für Sie zusammengefasst
    • Große Reform des Verbraucherkreditrechts bundesweit
    • Betrifft Millionen und stärkt Verbraucherschutz
    • Kreditwürdigkeitsprüfung und Schutz sensibler Daten
    Hubig - Mehr Schutz vor Kredit-Schuldenfallen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig sieht in den geplanten neuen Regeln für Verbraucherkredite einen großen Fortschritt. "Die Reform des Verbraucherkreditrechts ist eines der größten verbraucherpolitischen Gesetzgebungsvorhaben der letzten Jahre und betrifft viele Millionen Menschen", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der Bundestag will die Reform heute beschließen.

    Hubig versprach mehr Transparenz und einen besseren Schutz vor Schuldenfallen. Gerade Angebote, bei denen man erst später nach dem Kauf zahlt ("buy now, pay later"), seien immer beliebter geworden. "Es ist höchste Zeit, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher auch bei diesen Geschäften vor Verschuldung schützen. Zu den vielen echten Verbesserungen zählen die neuen Regeln zur Prüfung der Kreditwürdigkeit und zum Schutz sensibler Daten."/hrz/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 27,92 auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +2,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 53,35 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +25,35 %/+43,25 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Commerzbank: Diskussion zwischen Skeptikern, die auf fundamentale Schwächen und ein Kursziel um 19 € verweisen, und Optimisten, die nach dem jüngsten Kursanstieg und positiven Bankzahlen eine Erholung Richtung 36–40 € erwarten. Erwähnt werden Derivategewinne, eine Wette bei 36 € und positive Impulse aus starken Investmentbank‑Ergebnissen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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